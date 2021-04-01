В Пензе 130 клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» получили подарки

01.04.2021 | 09:14

Пензенский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» вручил подарки победителям акции «В Новый год - без долгов!». В этот раз в ней приняли участие более 12 000 клиентов компании, из них генератор случайных чисел определил 130 выигрышных лицевых счетов.

Условия были просты: отсутствие задолженности за теплоэнергию, своевременная оплата ноябрьской квитанции и аванса за декабрь.

Жительница дома № 124 на проспекте Строителей Людмила Учаева эти требования выполнила, тем самым автоматически став претендентом на победу.

«Я каждый месяц исправно оплачиваю квитанции. Так получилось и перед Новым годом. И вдруг неожиданно раздался звонок - мне сообщили, что я выиграла приз. Это, конечно, приятно», - отметила победительница, добавив, что качеством услуг от «Т Плюс» она довольна.

«В очередной раз мы подвели итоги одной из самых крупных акций для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс». Число участников каждый год растет, что нас, безусловно, радует. В этом году мы поощряем дисциплинированных клиентов сертификатами в сетевые магазины нашего города», - сказал директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Полный список победителей можно увидеть на сайте penza.esplus.ru в новости «ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей акции «В Новый год без долгов!» в Пензе». Тех, кто нашел свой номер лицевого счета в списке выигрышных, просят позвонить по телефонам: 21-07-21, 21-07-29 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Гагарина, 11а, в офис обслуживания клиентов компании.