Общество

Клиентам «ТНС энерго» предоставят новые возможности при автоплатеже

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«ТНС энерго Пенза» информирует, что с апреля 2021 года клиентам, использующим услугу «Автоплатеж» от Сбербанка, будут предоставлены дополнительные возможности.

Клиенты, впервые подключившие услугу «Автоплатеж», могут самостоятельно выбрать - оплачивать только обязательный платеж (электроэнергия, потребленная в прошедшем месяце) либо оплатить потребление прошлого месяца вместе с рекомендуемым платежом.

Клиентам «ТНС энерго Пенза», которые ранее подключили услугу «Автоплатеж», по умолчанию будет предлагаться к списанию только сумма обязательного платежа.

В сервисах Сбербанка, таких как терминалы самообслуживания, «Сбербанк Онлайн» и «Сбербанк Автоплатеж», варианты платежа будут представлены следующими опциями:

• обязательный платеж - «Оплата за предыдущий период»,

• обязательный и рекомендуемый платеж - «Оплата с учетом рекомендуемого платежа».

Выбор варианта оплаты производится исключительно клиентом. При оплате электроэнергии рекомендуемый платеж не является обязательным, от него можно отказаться.

При сканировании QR-кода из квитанции в сервисах банков сумму, включающую рекомендуемый платеж, можно изменить самостоятельно и оплатить только обязательный платеж за электроэнергию.

Рекомендуемый платеж - это оплата текущего потребления электроэнергии, рассчитанная по среднемесячному или по нормативу. Рекомендуемый платеж, внесенный в текущем месяце, учитывается при расчете суммы обязательного платежа в следующем месяце.

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