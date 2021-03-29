Общество

Мельниченко: Пенза никогда не была в таком запущенном состоянии

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В понедельник, 29 марта, врио губернатора Олег Мельниченко на оперативном совещании раскритиковал работу администрации Пензы по благоустройству.

Он обратил особое внимание на состояние Юбилейной площади между зданиями областной филармонии и киноконцертным залом «Пенза».

«Там проходить невозможно. Вы понимаете, что весь тот травматизм, который был, - на вашей совести? Мы предложим вам кандидатуру по ЖКХ, но я бы вас попросил лично взять на контроль все вопросы по благоустройству», - обратился Мельниченко к мэру Пензы Андрею Лузгину.

Он предложил Лузгину пообщаться с Александром Калашниковым, который руководил городом в тяжелые 90-е годы, но не допускал беспорядка.

«Вы пригласите людей, посоветуйтесь. Город никогда не находился в таком запущенном состоянии. Почему в годы кризиса благоустройство было, а в годы изобилия этого нет? Нашего мэра надо немножко потренировать. Если вы не будете заниматься городом, то я должен буду заняться вами», - заключил Олег Мельниченко.

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Гость||

Почему??? Когда прекратят дикую застройку???

Гость||

А то не знал, что когда в Москве сенаторствовал, что Пензе хана. Лузгина не тренировать надо а вывозить за область и не пускать.

Гость||

Это все Иван!!!

Гость||

Годы изобилия?! Это о чем вообще?

Гость||

Вы ещё ВИСЕЛИЦЫ на набережной не видели?

Вся Пенза становится Стеной плача...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Почему в годы кризиса благоустройство было, а в годы изобилия этого нет?
Как же хорошо жить в годы изобилия.

Гость||

НУ щас начнет "улучшать" Пензу. Но продлится это до сентября, до выборов, а дальше все пойдет в том же русле...

Гость||

Гость писал(a):

Годы изобилия?! Это о чем вообще?
Это он не для всех. Это он про себя сказал.

Гость||

Чо за картинка? Врачи при чем? Кому нужна скорая помощь?

Гость||

Это точно, Лузгина надо менять. Хуже, чем при нем не было никогда

Гость||

Город в отвратительном состоянии. Нигде не убрано. Ждет Лузгин чуда, что снег сам собой расстает. И люди чуда ждут, когда возьмут хорошего человека на пост вместо Лузгина

Гость||

Городу Пензе нужен настоящий профи хозяйственник

Гость||

Решимости прямо предложить Лузгину подать в оставку у врио нет. Хочет изводить мелкими придирками в расчете на то, что сам уйдет.

Гость||

Не только город запущен, люди живут в нищите, зарплату не прибавляют, работают за копейки. ПОЗОР, цены растут а зарплата у народа падает на глазах. Как выживать с детьми???

Гость||

Годы изобилия )))) Смешно до слез.

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Имя: Гость
Комментарий:

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