Мельниченко: Пенза никогда не была в таком запущенном состоянии

29.03.2021 | 10:10

В понедельник, 29 марта, врио губернатора Олег Мельниченко на оперативном совещании раскритиковал работу администрации Пензы по благоустройству.

Он обратил особое внимание на состояние Юбилейной площади между зданиями областной филармонии и киноконцертным залом «Пенза».

«Там проходить невозможно. Вы понимаете, что весь тот травматизм, который был, - на вашей совести? Мы предложим вам кандидатуру по ЖКХ, но я бы вас попросил лично взять на контроль все вопросы по благоустройству», - обратился Мельниченко к мэру Пензы Андрею Лузгину.

Он предложил Лузгину пообщаться с Александром Калашниковым, который руководил городом в тяжелые 90-е годы, но не допускал беспорядка.

«Вы пригласите людей, посоветуйтесь. Город никогда не находился в таком запущенном состоянии. Почему в годы кризиса благоустройство было, а в годы изобилия этого нет? Нашего мэра надо немножко потренировать. Если вы не будете заниматься городом, то я должен буду заняться вами», - заключил Олег Мельниченко.