Заседание в областном правительстве провел Николай Симонов

22.03.2021 | 09:31

В понедельник, 22 марта, в правительстве Пензенской области состоялось заседание оргкомитета «Победа». Мероприятие должен был проводить губернатор Иван Белозерцев, в настоящее время задержанный по подозрению в получении взяток.

На заседании выступил председатель правительства области Николай Симонов. Он предложил министерству культуры и туризма разработать маршрут историко-боевой славы региона.

«В каждом районе есть Герой Советского Союза и не один, установлены памятные объекты. Область должна гордиться своими героями и прославлять их», - отметил Симонов.

Также участники заседания обсудили организацию мероприятий 9 мая. В частности, в регионе рассмотрят возможности проведения акции «Лучи Победы», которая запланирована по всей России: в небо направят прожекторы, которые станут светить перед салютом.

В Пензе к 9 мая хотят сделать световую проекцию символа Победы в вечернем небе и использовать светомузыкальный фонтан, чтобы создать праздничное настроение.