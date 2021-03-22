Заседание в областном правительстве провел Николай Симонов

В понедельник, 22 марта, в правительстве Пензенской области состоялось заседание оргкомитета «Победа». Мероприятие должен был проводить губернатор Иван Белозерцев, в настоящее время задержанный по подозрению в получении взяток.
На заседании выступил председатель правительства области Николай Симонов. Он предложил министерству культуры и туризма разработать маршрут историко-боевой славы региона.
«В каждом районе есть Герой Советского Союза и не один, установлены памятные объекты. Область должна гордиться своими героями и прославлять их», - отметил Симонов.
Также участники заседания обсудили организацию мероприятий 9 мая. В частности, в регионе рассмотрят возможности проведения акции «Лучи Победы», которая запланирована по всей России: в небо направят прожекторы, которые станут светить перед салютом.
В Пензе к 9 мая хотят сделать световую проекцию символа Победы в вечернем небе и использовать светомузыкальный фонтан, чтобы создать праздничное настроение.
Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.
penzainform.ru писал(a):Танк вернут пусть в ходе расследования, может он его Шпигелю подаил?