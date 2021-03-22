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Общество

Заседание в областном правительстве провел Николай Симонов

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В понедельник, 22 марта, в правительстве Пензенской области состоялось заседание оргкомитета «Победа». Мероприятие должен был проводить губернатор Иван Белозерцев, в настоящее время задержанный по подозрению в получении взяток.

На заседании выступил председатель правительства области Николай Симонов. Он предложил министерству культуры и туризма разработать маршрут историко-боевой славы региона.

«В каждом районе есть Герой Советского Союза и не один, установлены памятные объекты. Область должна гордиться своими героями и прославлять их», - отметил Симонов.

Также участники заседания обсудили организацию мероприятий 9 мая. В частности, в регионе рассмотрят возможности проведения акции «Лучи Победы», которая запланирована по всей России: в небо направят прожекторы, которые станут светить перед салютом.

В Пензе к 9 мая хотят сделать световую проекцию символа Победы в вечернем небе и использовать светомузыкальный фонтан, чтобы создать праздничное настроение.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

разработать маршрут историко-боевой славы региона
Танк вернут пусть в ходе расследования, может он его Шпигелю подаил?

Гость||

А где второе лицо Пензенской области вице-губернатор Рябихина Лариса Юрьевна?

Гость||

Судьбу белых речных трамвайчиков обсудили? Ждать их к маю?

Гость||

Гость писал(a):

может он его Шпигелю подаил?
Вместе с книшкою?

Гость||

К сожалению, Пензе приходится не гордится героями, а стыдиться от заполонения антигероями.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На заседании выступил председатель правительства области Николай Симонов.
Где станки с ЗИФа?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На заседании выступил председатель правительства области Николай Симонов.
Где станки с ЗИФа?

Гость||

Гость писал(a):

А где второе лицо Пензенской области вице-губернатор Рябихина Лариса Юрьевна?
Дома в коттедже в Лесхозе следы заметает и думает как жить дальше.

Гость||

Дом надо полностью очищать от грязи метлой! Всех приближенных отправить вслед антигерою, ибо все сидят не потому что умные и талантливые, а вопреки - хорошо льстят и поддакивают вовремя. ))

Имя: Гость
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