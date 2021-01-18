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Общество

В пензенских поликлиниках открыли «окна вакцинации»

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В Пензенской области открылись «окна вакцинации». Их цель - информирование населения о прививочной кампании против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министра здравоохранения Александра Никишина.

«В «окна вакцинации» могут обратиться те, кто хочет привиться от коронавируса, но возможности записаться на сайте Пенза-доктор.рф у него нет», - пояснили в правительстве.

В первую очередь работа «окон» нацелена на людей в возрасте старше 60 лет.

«Многие из них имеют хронические заболевания. Поэтому им нужно обращаться именно в «окна вакцинации», чтобы перед прививкой получить консультацию профильного специалиста на предмет возможности ее проведения», - подчеркнул Никишин.

Также получить консультацию по поводу записи на прививку можно по единому телефону 122.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 граждан с 18 января. В преддверии этого события сетевое издание «ПензаИнформ» запустило опрос среди своих читателей, собираются ли они прививаться. Большинство респондентов (почти 67%) дали отрицательный ответ.

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Гость||

Да в этих окнах бабки малообразованные сидят, санитарки, какую они там консультацию дадут?нахомят только, они все время сугубые, жизнь тяжелая, з/п никакая.

Гость||

на пензадоктор нельзя записаться человеку, не подпадающего под специальную категорию, в том числе и сегодня 18.01.2021. губернатор объявил, а на пензадоктор возможность записаться любому гражданину технически не обеспечили! Стыд и позор! а чиновники рапортуют!

Гость||

Ну и радуйся, зачем непонятную шнягу колоть.

Гость||

А почему окна, по-моему все двери открывают, и только в Пензе окна. Чушь.

Гость||

Сунешь в окно нужную часть тела, тебя и привьют оперативно

Гость||

Льготный проезд на маршрутках за 20 рублей(как в Москве у Собянина) и будет у Вас очередь на прививки от всего...

Гость||

Давайте давайте, как же еще стадо отслеживать? Всем на вакцинацию!

Гость||

Значит и кровушку на антитела проверять будут бесплатно до вакцинации? Только где?

Имя: Гость
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