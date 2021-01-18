В пензенских поликлиниках открыли «окна вакцинации»

18.01.2021 | 08:24

В Пензенской области открылись «окна вакцинации». Их цель - информирование населения о прививочной кампании против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министра здравоохранения Александра Никишина.

«В «окна вакцинации» могут обратиться те, кто хочет привиться от коронавируса, но возможности записаться на сайте Пенза-доктор.рф у него нет», - пояснили в правительстве.

В первую очередь работа «окон» нацелена на людей в возрасте старше 60 лет.

«Многие из них имеют хронические заболевания. Поэтому им нужно обращаться именно в «окна вакцинации», чтобы перед прививкой получить консультацию профильного специалиста на предмет возможности ее проведения», - подчеркнул Никишин.

Также получить консультацию по поводу записи на прививку можно по единому телефону 122.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 граждан с 18 января. В преддверии этого события сетевое издание «ПензаИнформ» запустило опрос среди своих читателей, собираются ли они прививаться. Большинство респондентов (почти 67%) дали отрицательный ответ.