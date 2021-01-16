В помощь пензенским лесничим закупили мощные кусторезы

16.01.2021 | 16:20

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области закупило новое оборудование - лесные кусторезы, обладающие повышенной мощностью и адаптированные для продолжительной работы на больших участках.

Специалисты будут использовать кусторезы для ухода за молодыми насаждениями. С их помощью можно быстро эффективно окашивать лесные культуры, уничтожать ненужную растительность, проводить рубки при уходе за молодняком.

В настоящее время поступило 18 кусторезов, всего планируется закупить 40.

В 2021 году Пензенской области из федерального бюджета выделено 88,2 млн рублей: 67,1 млн на приобретение лесопожарной и 7,5 млн - лесохозяйственной техники, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.