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Общество

В помощь пензенским лесничим закупили мощные кусторезы

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Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области закупило новое оборудование - лесные кусторезы, обладающие повышенной мощностью и адаптированные для продолжительной работы на больших участках.

Специалисты будут использовать кусторезы для ухода за молодыми насаждениями. С их помощью можно быстро эффективно окашивать лесные культуры, уничтожать ненужную растительность, проводить рубки при уходе за молодняком.

В настоящее время поступило 18 кусторезов, всего планируется закупить 40.

В 2021 году Пензенской области из федерального бюджета выделено 88,2 млн рублей: 67,1 млн на приобретение лесопожарной и 7,5 млн - лесохозяйственной техники, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

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Источник — minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

а они еще остались,лесничие ,то?

Гость||

Я вижу триммер с возможностью установки диска, на лесохозяйственную технику дали 7 млн. Планируют купить 40 штук , триммер по 150 тыс будет ??)) освещение новости не состоялось

Гость||

Самый дорогой триммер кусторез штиль стоит 80 тыс. руб на всех инструментах со скидкой 68 ? К формированию начальной максимальной цены ? В коммерческих по 150 или больше указывали ?))

Имя: Гость
Комментарий:

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