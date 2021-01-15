В Пензе наградили победителей конкурса юных журналистов

15.01.2021 | 20:04

В редакции еженедельника «Молодой ленинец» состоялось награждение дипломантов и победителей XXIV областного конкурса юных журналистов «Проба пера». Им наверняка суждено стать птицами высокого полета. Пока же они - только в начале своего творческого пути.

«Номинаций много, круг вопросов большой, темы обширные. В первый год у нас было всего 24 работы, а сейчас уже больше 300, видео, стихи, только одних фоторабот 95 штук прислали ребята», - рассказала редактор областной детско-юношеской газеты «Пятый угол» Галина Зелинская.

Самой юной из участниц конкурса стала 8-летняя школьница Полина Стетюха. Она получила диплом в номинации «Специальный приз».

«Я давно пишу стихи и хотела, чтобы все увидели мой стих про Новый год. И мы решили его отправить на конкурс», - поделилась девочка.

Давним информационным партнером конкурса «Проба пера» выступает еженедельник «Молодой ленинец». Кроме того, редактор газеты является членом жюри конкурса профессионального мастерства «Юнкор профи», победители которого пробуют свои силы во взрослой журналистике именно на страницах этого периодического издания.

«Редакция газеты «Молодой ленинец» ищет активных и талантливых и организует для них бесплатное обучение. Каждый желающий сможет пройти стажировку и почувствовать себя настоящим журналистом», - сообщила главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.