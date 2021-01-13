В Пензе первоклассникам не запрещают посещать буфет

13.01.2021 | 17:49

В среду, 13 января, из Управления образования Пензы поступил ответ на запрос, касавшийся организации питания в лицее информационных систем и технологий № 73, расположенном на Ладожской улице.

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило обращение от родителя одной из обучающихся там девочек:

«Почему в школе № 73 первоклассникам запрещают покупать еду в буфете? «Пусть едят бесплатные обеды и завтраки». А если дочери мало и она захотела пиццу, почему ее не пускают купить эту пиццу? Она других объест? И не надо мне говорить про здоровье моего ребенка. Она не чересчур упитанная, у нее хороший аппетит».

В документе, подписанном начальником управления Юрием Голодяевым, говорится, что, по информации руководителя лицея № 73 Копешкина В. А., ограничений для приобретения буфетной продукции обучающимися нет.

«Ежедневно кроме горячих завтраков и обедов предлагается альтернативное питание и буфетная продукция, которые можно приобрести с 8:00 до 15:00.

Управлением образования директору лицея рекомендовано дополнительно провести информационно-разъяснительную работу по вопросам организации питания в лицее со всеми участниками образовательного процесса», - пояснил Голодяев.