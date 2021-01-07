Сетевое издание|18+|Четверг|7 янв 2021|16:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Спасатели напомнили любителям подледного лова, как сохранить жизнь

Печать

Специалисты регионального ГУ МЧС напомнили любителям зимней рыбалки основные правила безопасности на льду.

- Не уверен в прочности льда - не выходи на него. Не следует бить ногой по льду, проверяя его толщину. Она определяется по цвету: голубой прочный, белый - тоньше в два раза, желтоватый или серый ненадежен.

- Там, где сильное течение, в устьях и притоках рек, где есть бьющие ключи, лед значительно тоньше. Следует обходить такие места и быть очень осторожным. Также опасно выходить на лед в сильный туман или дождь.

- Не нужно собираться на одном месте большими группами.

- Чем больше площадь опоры, тем меньше вероятность провалиться. Поэтому безопаснее выходить на лыжах.

- Алкогольные напитки замедляют умственную и физическую реакцию.

- Желательно иметь под рукой острые предметы, которыми можно будет в случае провала зацепиться за лед.

- Если все же не удалось избежать ледяной полыньи, нельзя впадать в панику и делать резкие движения. Нужно раскинуть руки в стороны и лечь на край льда, затем закинуть на него поочередно ноги и переползти (перекатиться) к берегу или другое безопасное место.

При этом снаряжение, одежда, обувь в воде делается в разы тяжелее. Если не получается выбраться, то нужно их скинуть.

«Во избежание несчастных случаев соблюдайте правила безопасного поведения на водных объектах в зимнее время, не отпускайте детей одних на водоемы. В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 01, 101 или 112», - обращается к жителям и гостям региона пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
0
0
0
0
 
Гость||

зачем?

Гость||

Какого лова?

Гость||

из области бреда спасонесущего

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте