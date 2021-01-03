Почти 1 500 пензенцев смогут получить поддержку по соцконтракту

03.01.2021 | 14:19

В воскресенье, 3 января, на совещании в администрации Пензы обсудили привлечение городских предприятий для работы в рамках социального контракта.

«Это новая форма поддержки малоимущих граждан. Она подразумевает заключение договора с жителем и разработку его индивидуальной программы социальной адаптации для выхода из кризиса», - объяснили в пресс-службе мэрии.

Участники данной программы, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогут за счет бюджетных средств обучиться новой специальности и трудоустроиться или получить грант на открытие своего дела.

Такую возможность замглавы администрации Пензы Сергей Волков обсудил с представителями крупных торговых сетей, швейных предприятий и образовательных центров города.

«Перед нами стоит задача - найти образовательные организации и компании, готовые предложить работу участникам программы. В том числе это возможность помочь вам с поиском персонала», – обратился Сергей Волков к собравшимся.

Представители ряда компаний выразили заинтересованность в подобном сотрудничестве, потребность в кадрах действительно имеется.

«Программа начинает действие в этом году, на ее реализацию выделяются серьезные средства - более 100 миллионов рублей, что позволит оказать помощь почти 1 500 пензенцам», - уточнил заммэра.

В настоящее время специалисты готовят необходимую нормативную базу и опрашивают граждан, которые желали бы заключить соцконтракт.