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Общество

Почти 1 500 пензенцев смогут получить поддержку по соцконтракту

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В воскресенье, 3 января, на совещании в администрации Пензы обсудили привлечение городских предприятий для работы в рамках социального контракта.

«Это новая форма поддержки малоимущих граждан. Она подразумевает заключение договора с жителем и разработку его индивидуальной программы социальной адаптации для выхода из кризиса», - объяснили в пресс-службе мэрии.

Участники данной программы, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогут за счет бюджетных средств обучиться новой специальности и трудоустроиться или получить грант на открытие своего дела.

Такую возможность замглавы администрации Пензы Сергей Волков обсудил с представителями крупных торговых сетей, швейных предприятий и образовательных центров города.

«Перед нами стоит задача - найти образовательные организации и компании, готовые предложить работу участникам программы. В том числе это возможность помочь вам с поиском персонала», – обратился Сергей Волков к собравшимся.

Представители ряда компаний выразили заинтересованность в подобном сотрудничестве, потребность в кадрах действительно имеется.

«Программа начинает действие в этом году, на ее реализацию выделяются серьезные средства - более 100 миллионов рублей, что позволит оказать помощь почти 1 500 пензенцам», - уточнил заммэра.

В настоящее время специалисты готовят необходимую нормативную базу и опрашивают граждан, которые желали бы заключить соцконтракт.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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