Большинство пензенцев предпочитает обычные трудовые книжки

02.01.2021 | 15:30

Весь 2020 год в России шла активная кампания по реализации национального проекта «Цифровая экономика», в рамках которого гражданам предложили решить, будет у них электронная трудовая книжка или же останется прежняя.

Подавляющее большинство пензенцев выбрало традиционный вариант.

«Бумажный способ предпочли 270 тысяч работающих граждан - около 87,5%. Электронный формат сведений о трудовой деятельности выбрали 40 тысяч граждан, или 12,5%», - уточнила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Ирина Павлова.

С 1 января 2021 года у граждан, которые будут трудоустраиваться впервые, все сведения о периодах работы изначально станут формироваться только в электронном виде.