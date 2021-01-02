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Общество

Большинство пензенцев предпочитает обычные трудовые книжки

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Весь 2020 год в России шла активная кампания по реализации национального проекта «Цифровая экономика», в рамках которого гражданам предложили решить, будет у них электронная трудовая книжка или же останется прежняя.

Подавляющее большинство пензенцев выбрало традиционный вариант.

«Бумажный способ предпочли 270 тысяч работающих граждан - около 87,5%. Электронный формат сведений о трудовой деятельности выбрали 40 тысяч граждан, или 12,5%», - уточнила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Ирина Павлова.

С 1 января 2021 года у граждан, которые будут трудоустраиваться впервые, все сведения о периодах работы изначально станут формироваться только в электронном виде.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А стаж будет играть роль на получение пенсии раньше бомжовско-тюремной на 5 лет?

Начисление по отчислениям. Посчитайте свои копеечки,даже если 40% максимальные. Борьба с серыми зарплатами только начинается.

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