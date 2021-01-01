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Общество

Сотрудники ГУ МЧС поздравили пензенцев с Новым годом

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Сотрудники отдела МЧС Пензенского района попробовали себя в роли Деда Мороза и пришли в многодетную семью в первую очередь не для того, чтобы проверить пожарную безопасность, а принести подарки. Только свою форму на сказочный кафтан менять не стали.

«Помогают, поддерживают в трудной ситуации как могут», - отметила многодетная мать Олеся Береснева.

Летом спасатели установили в доме пожарный извещатель. Увидели, как всеми силами родители пятерых ребят стараются обустроить быт, и решили оказать посильную помощь и им, и другим многодетным семьям.

«Есть 8 Марта, есть 23 Февраля, День пожарной охраны, когда мы тоже можем напомнить о себе. Приятно, когда люди улыбаются и понимают, что мы не только приходим рассказать, что необходимо делать, но и входим в их положение, пытаемся им хоть чем-то помочь», - рассказал заместитель начальника ОНД и ПР Пензенского района ГУ МЧС по области Александр Тарасов.

Всем жителям Пензы и области сотрудники МЧС желают здоровья, добра, счастья в новом году и рекомендуют беречь друг друга.

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