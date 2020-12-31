За пензенцами в новогодние праздники будут следить сотрудники ГИБДД

31.12.2020 | 18:01

Офицеры Госавтоинспекции перешли на усиленный вариант несения службы. Причина - праздничные выходные. В преддверии новогодней ночи более 70 сотрудников ДПС приняли участие в масштабном рейде. Люди в погонах уделяли внимание всем участникам дорожного движения.

«Нарушения: со стороны пешеходов - в первую очередь; второе - непредоставление преимущества движения пешеходам на пешеходных переходах; нарушения правил обгона, скоростного режима. И выявление водителей в состоянии опьянения, вычленение их из участников дорожного движения», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Проверки на автомагистралях были организованы в разных районах областного центра. Так, на Западной Поляне внимание инспекторов привлекла Toyota, водитель которой проехал на запрещающий сигнал светофора.

«При проверке документов мы поняли, что он лишен права управления. Он в этом сам признался, предоставил паспорт, документы на машину и просроченную страховку», - рассказал инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Аркадий Скопенко.

Иномарку нарушителя увезли на эвакуаторе.

Кроме прочего, инспекторы побеседовали с автолюбителями, поинтересовались их мнением.

«И водители есть, и пешеходы, которые не смотрят. Я понимаю, что пешеходный переход, но прежде чем ступить на проезжую часть, нужно же убедиться... И водители, бывает, молодые, неопытные летят», - пояснил пензенец Владимир Малютин.

А когда стемнело, сотрудники ГАИ выстроились в несколько рядов на улице 8 Марта. У водителей проезжающих мимо машин спрашивали о самочувствии.

В ходе рейда было выявлено 426 нарушений правил дорожного движения. Подобные масштабные проверки на автомагистралях Пензы будут проходить на протяжении всех новогодних праздников.