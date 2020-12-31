Пензенцам напомнили, куда сходить в дни праздников

31.12.2020 | 09:21

Портал PenzaInform.ru напоминает о новогодних мероприятиях, которые жители и гости областного центра смогут посетить в праздничные дни.

На площади Ленина для пензенцев с 21:00 31 декабря по 02:00 1 января по радио будут звучать песни, 2-го числа с 15:00 до 17:00 там пройдут «Новогодние старты», устроят «Электронный лабиринт», 3-го с 11:30 до 12:30 состоится альтруистическое шествие Дедов Морозов (старт – Фонтанная площадь).

С 15:00 до 17:00 запланированы соревнования по армрестлингу, дартсу, гиревому спорту, стрельбе из электронного оружия (то же мероприятие – и 8-го, и 10-го), 4 и 6 января с 15:00 до 17:00 - «Новогодние старты» и показательное занятие по скандинавской ходьбе.

5-го и 7-го числа с 15:00 до 17:00 на площади организуют «Электронный лабиринт», 9-го с 14:00 до 17:00 - соревнования по хоккею в валенках, с 15:00 до 17:00 – «Новогодние старты».

7 января в 11:00 на центральной площади города начнется рождественская музыкальная радиопрограмма, а 10 января в 11:00 состоится торжественное закрытие новогодней кампании. Кроме того, вплоть до 9 января пензенцы смогут посетить приемную Деда Мороза, которая работает с 17:00 до 18:00.

С 2 по 8 января в 10:30, 13:00 и 15:30 в большом зале филармонии пензенцев ждет музыкальный спектакль для детей «В Тридесятом царстве, или За Кудыкиной горой».

С 2 по 10 января на новогоднюю интермедию и спектакль «Трям! Здравствуйте!» приглашает «Кукольный дом» на улице Чкалова, 35. Начало в 10:00, 12:30, 14:30 и 16:30.

Музей И. Н. Ульянова на улице Красной, 54, работает все дни новогодних каникул. 31 декабря по предварительным заявкам можно посетить представления «Здравствуй, праздник новогодний» и «Новый год наоборот», которые пройдут с 10:00 до 16:30. С 2 по 5 января в музее, помимо мероприятия «Новый год наоборот», организуют тематическую костюмированную экскурсию «Новый год на Дворянской» (10:00-16:30), 6-го числа – квест «Святки в дворянской усадьбе» (10:00-16:30).

7 января с 10:00 до 16:30 музей Ульянова приглашает пензенцев на фольклорное мероприятие «К нам пришло, прикатилося Святое Рождество» и квест «Святки в дворянской усадьбе». Последний также организуют во все дни с 8-го по 16-е число. Для участия необходима предварительная запись.

В театре юного зрителя на улице Тарханова, 11а, с 2 по 10 января в 11:00 и 14:00 покажут спектакли «Летучий корабль» и «Как Волк год Быка спасал».

2 января в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова пройдет выставка рождественских книг, открыток, игрушек с музыкой и мультфильмами, открытие в 11:00. 3-го числа в то же время состоится презентация книги «Доброта творит чудеса», 6-го – мастер-класс по пению, 8-го – виртуальные экскурсии в Президентскую библиотеку, 9-го – интерактивное мероприятие «Как устроен Новый год в разных странах мира», 10-го в 13:00 – фестиваль-презентация библиотечных клубов и объединений «Комикс-центр» «Зимние рисованные истории с Рашидом Яновым».

Новогоднюю интермедию на сцене и спектакль «Двенадцать месяцев» можно будет увидеть на сцене областного драматического театра 31 декабря и с 2 по 10 января ежедневно. Начало в 10:00 и 13:00.

Праздничные мероприятия пройдут и в картинной галерее имени К. А. Савицкого. Пензенцев и гостей областного центра приглашают на сеансы «Встречи с одной картиной» (11:00 2, 4 и 6 января), экскурсию «Темные аллеи» (12:00 4 января, 15:00 - 9-го), обзорную экскурсию по залам (2 января в 12:00, 10-го - в 15:00). Кроме того, в учреждении 5 января проведут творческую акцию «День семейного отдыха в музее», а 6-го - «Рождество в картинной галерее», начало в 11:00.

В новогодние праздники свои двери откроет и Литературный музей на улице Кирова, 2. 2 января в 12:00 там покажут фильм «Тайна снежной королевы», 3-го в тот же час пройдет встреча в книжном клубе «ФанЧемодан», на которой в театрализованной форме прочтут новогодние и рождественские истории, а в 14:00 начнется программа «В дань учтивости и деликатности». Участникам расскажут о традициях встречи Нового года и Рождества в XIX веке и предложат написать поздравительное письмо чернилами, уточнили в пресс-службе администрации Пензы.