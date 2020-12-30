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Общество

Число заболевших ОРВИ пензенцев приблизилось к 5 000

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В Пензенской области продолжает расти число пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями.

За неделю уровень заболеваемости вырос на 6,6% - диагноз поставили 4 876 жителям региона. Показатель превысил эпидпорог на 13,8%.

«Всего по Пензенской области переболело ОРВИ 0,44% совокупного населения и 0,32% детского населения в возрасте до 14 лет. Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 10,4%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ (более 20%) на карантин закрыты 48 классов в 22 школах, 1 группа в детсаду.

В Пензе обстановка сложнее, чем в среднем по области. За неделю заболело 2 364 человека, что на 12,6% больше, чем за прошлый аналогичный период.

Среднеобластные показатели также превышены в Лопатинском, Мокшанском, Нижнеломовском, Каменском, Шемышейском, Башмаковском, Бессоновском, Сердобском, Пачелмском и Камешкирском районах, в Кузнецке.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

люблю болеть

Гость||

Болеть плохо.

Гость||

Гость писал(a):

Болеть плохо.
чаво же плохого лежишь, жрешь а тебе зарпату даютя

Гость||

Голимая лошь

Имя: Гость
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