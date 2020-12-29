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Общество

В центре Пензы планируют создать цирковой квартал

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Более 60 вопросов журналисты прислали в адрес главы города и администрации Пензы на итоговую пресс-конференцию. На многие из них будут даны разъяснения в ходе работы мэрии уже в 2021-м. Но о некоторых перспективах и планах информацию озвучили на встрече с представителями СМИ.

В следующем году троллейбусы продолжат возить пассажиров. Деньги на электрический транспорт есть.

«Перевозчики заявили повышение стоимости проезда. Проходит процедура тарифного регулирования. Перевозчики заявили 24 рубля, по-моему. Комиссия будет оценивать, насколько обоснованно то повышение, которое они заявляют. Пока решение комиссии не состоялось», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Несмотря на то что троллейбусы - транспорт дорогой и медленный, более современные электробусы Пензе пока не по карману.

«Наш город продолжает строиться, преобразовываться. Планируется возведение новых объектов социально-культурного назначения, инфраструктуры, дороги. На эти цели выделяется около 2 млрд рублей», - рассказал глава города Пензы Владимир Мутовкин.

В центре Пензы появится так называемый цирковой квартал - рядом с новым зданием, которое сдадут в 2021-м. Территорию вокруг и со стороны улиц Плеханова и Гладкова благоустроят.

«Наша задача - сохранить все эти объекты с той исторической привлекательностью, которая у них есть, при этом приспособив пространство под современное использование. Нам нужно какое-то парковочное пространство для нужд цирка. Скорее всего оно будет подземным - по крайней мере, мы хотели бы уйти с парковкой под землю. У нас есть несколько объектов культурного наследия. Планируется достаточно большая реконструкция училища культуры», - отметил Андрей Лузгин.

По-новому будет выглядеть и верх Московской. Участок станет пешеходной прогулочной зоной. Предстоит замена асфальтового покрытия, установка малых архитектурных форм. Чтобы вид был законченным, фасады зданий тоже нужно привести в порядок. Жилой дом, где был магазин «Снежок», включен в программу капитального ремонта МКД.

«У нас есть ряд муниципальных объектов на Московской, мы будем планировать ремонт. С частными организациями гораздо сложнее, здесь мы эту работу начали - убеждение, призыв», - уточнил мэр Пензы.

Задачи перед представителями исполнительной власти поставлены, а вот как они будут реализованы - покажет время.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Перевозчики заявили повышение стоимости проезда.
Почему троллейбусы принадлежат Меркурий Авто -9 с лицензией на перевозки ,а перевозчик свежесозданные Рога и Копыта ООО Универсал сервис, зачем создали очередного посредника?

Гость||

А у нас весь город сплошь цирковой квартал

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По-новому будет выглядеть и верх Московской. Участок станет пешеходной прогулочной зоной. Предстоит замена асфальтового покрытия, установка малых архитектурных форм. Чтобы вид был законченным, фасады зданий тоже нужно привести в порядок. Жилой дом, где был магазин «Снежок», включен в программу капитального ремонта МКД.
По генеральному плану развития транспортной системы города было запланировано строительство тоннеля открытым способом под ул. Кураева ,так может все таки начать прорабатывать такой вариант, тогда можно будет и сделать сплошную пешеходную зону на Московской ,а пространство на Кураева над тоннелем использовать под бесплатные парковочные места в центре! Надо заниматься планированием вперед ,а не решать сию минутные не нужные задачи ,просчитывать свои действия на много шагов вперед .Какие же бестолковые люди нынче в управлении регионом .

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В центре Пензы появится так называемый цирковой квартал
а почему появится по мне там уже давно цирковые кварталы существуют и давненько.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

установка малых архитектурных форм.
Ещё один задомнаперёдный кентавр с дырой?

Гость||

Гость писал(a):

Надо заниматься планированием вперед
Кто ж планировать то будет,одни временщики))

Гость||

А Аленку из нововоронежа заберите вот вам и малая архитектурная форма

Гость||

Гость писал(a):

А Аленку из нововоронежа заберите вот вам и малая архитектурная форма
На кентозавра посадите и прям перед горадминистрацией. Дело будет!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Перевозчики заявили 24 рубля, по-моему.
penzainform.ru писал(a):
- сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.
По-евойному. Хорош мэр.

Гость||

Гость писал(a):

установка малых архитектурных форм.
Не надо ни каких форм ,ни малых ,ни больших ,ни дырявых ,вообще ни каких.

Имя: Гость
Комментарий:

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