В центре Пензы планируют создать цирковой квартал

29.12.2020 | 19:41

Более 60 вопросов журналисты прислали в адрес главы города и администрации Пензы на итоговую пресс-конференцию. На многие из них будут даны разъяснения в ходе работы мэрии уже в 2021-м. Но о некоторых перспективах и планах информацию озвучили на встрече с представителями СМИ.

В следующем году троллейбусы продолжат возить пассажиров. Деньги на электрический транспорт есть.

«Перевозчики заявили повышение стоимости проезда. Проходит процедура тарифного регулирования. Перевозчики заявили 24 рубля, по-моему. Комиссия будет оценивать, насколько обоснованно то повышение, которое они заявляют. Пока решение комиссии не состоялось», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Несмотря на то что троллейбусы - транспорт дорогой и медленный, более современные электробусы Пензе пока не по карману.

«Наш город продолжает строиться, преобразовываться. Планируется возведение новых объектов социально-культурного назначения, инфраструктуры, дороги. На эти цели выделяется около 2 млрд рублей», - рассказал глава города Пензы Владимир Мутовкин.

В центре Пензы появится так называемый цирковой квартал - рядом с новым зданием, которое сдадут в 2021-м. Территорию вокруг и со стороны улиц Плеханова и Гладкова благоустроят.

«Наша задача - сохранить все эти объекты с той исторической привлекательностью, которая у них есть, при этом приспособив пространство под современное использование. Нам нужно какое-то парковочное пространство для нужд цирка. Скорее всего оно будет подземным - по крайней мере, мы хотели бы уйти с парковкой под землю. У нас есть несколько объектов культурного наследия. Планируется достаточно большая реконструкция училища культуры», - отметил Андрей Лузгин.

По-новому будет выглядеть и верх Московской. Участок станет пешеходной прогулочной зоной. Предстоит замена асфальтового покрытия, установка малых архитектурных форм. Чтобы вид был законченным, фасады зданий тоже нужно привести в порядок. Жилой дом, где был магазин «Снежок», включен в программу капитального ремонта МКД.

«У нас есть ряд муниципальных объектов на Московской, мы будем планировать ремонт. С частными организациями гораздо сложнее, здесь мы эту работу начали - убеждение, призыв», - уточнил мэр Пензы.

Задачи перед представителями исполнительной власти поставлены, а вот как они будут реализованы - покажет время.