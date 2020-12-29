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Общество

Стали известны перспективы строительства нового кладбища в Пензе

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Во вторник, 29 декабря, на итоговой пресс-конференции мэр Пензы Андрей Лузгин прокомментировал ситуацию с приостановкой работ по созданию нового кладбища на улице Осенней.

Он объяснил, что контракт с компанией «Сити-Строй» был расторгнут из-за неисполнения его условий.

«Компания заявилась на большое количество объектов. Мы вынуждены были по всем расторгнуть с ними контракты», - пояснил глава городской администрации.

Он напомнил, что когда начались работы, среди местных жителей ходили легенды об оставшихся там с прошлых времен взрывчатых и отравляющих веществах.

Однако, по словам мэра, компания-подрядчик пригласила специалистов, которые обследовали весь участок и ни тех, ни других там не обнаружили - только металлолом.

«В январе заключим контракт. Договоренности с рядом подрядчиков существуют», - заключил мэр.

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Гость||

Оптимистично так. По-праздничному.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

только металлолом
а что с ним сделали ?

Гость||

зачем нужны эти поля мертвецкие?

Гость||

Толково придумано!

Гость||

почему же построить крематорий, будет на много раз эффективней

Гость||

все для людей, как здорово

Гость||

Гость писал(a):

Оптимистично так. По-праздничному.
есть некоторые сходства,когда в гробу лежишь и церемония и пения и застолье

Гость||

Так это помойка чтоли? Точно не в чем себе не отказыаай.

Гость||

Забота о пенсионерах.

Имя: Гость
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