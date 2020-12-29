Стали известны перспективы строительства нового кладбища в Пензе

29.12.2020 | 12:56

Во вторник, 29 декабря, на итоговой пресс-конференции мэр Пензы Андрей Лузгин прокомментировал ситуацию с приостановкой работ по созданию нового кладбища на улице Осенней.

Он объяснил, что контракт с компанией «Сити-Строй» был расторгнут из-за неисполнения его условий.

«Компания заявилась на большое количество объектов. Мы вынуждены были по всем расторгнуть с ними контракты», - пояснил глава городской администрации.

Он напомнил, что когда начались работы, среди местных жителей ходили легенды об оставшихся там с прошлых времен взрывчатых и отравляющих веществах.

Однако, по словам мэра, компания-подрядчик пригласила специалистов, которые обследовали весь участок и ни тех, ни других там не обнаружили - только металлолом.

«В январе заключим контракт. Договоренности с рядом подрядчиков существуют», - заключил мэр.