В Пензенском районе прошел обряд освящения нового храма

26.12.2020 | 17:25

В пятницу, 25 декабря, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил храм Святой Живоначальной Троицы в деревне Камайке Пензенского района, после чего провел Божественную литургию.

Богослужебные песнопения исполнил хор Воскресенского храма при Пензенском епархиальном управлении.

Завершая богослужение, митрополит Серафим поздравил духовенство и верующих со знаменательным событием и обратился с проповедью.

Освящение храма состоялось в день памяти святителя Спиридона Тримифунтского.

«Глава митрополии подарил новоосвященному храму икону святителя, после чего всем прихожанам на молитвенную память о совершенном богослужении были подарены иконки святителя Иннокентия Пензенского», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.