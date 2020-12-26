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Общество

В Пензенском районе прошел обряд освящения нового храма

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В пятницу, 25 декабря, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил храм Святой Живоначальной Троицы в деревне Камайке Пензенского района, после чего провел Божественную литургию.

Богослужебные песнопения исполнил хор Воскресенского храма при Пензенском епархиальном управлении.

Завершая богослужение, митрополит Серафим поздравил духовенство и верующих со знаменательным событием и обратился с проповедью.

Освящение храма состоялось в день памяти святителя Спиридона Тримифунтского.

«Глава митрополии подарил новоосвященному храму икону святителя, после чего всем прихожанам на молитвенную память о совершенном богослужении были подарены иконки святителя Иннокентия Пензенского», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото И. Школина, пензенская-епархия.рф
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Гость||

21 век!! Современные школы и больницы по боку.Япония уж в в 25 веке живет. Без нефти ,газа, леса и единой японии.

Гость||

Японцы опустили железный занавес и теперь въезд к ним запрещен. Пережидают ковид.

Гость||

Домнин опять бабло срубил

Гость||

ЗАЧЕМ РЕЛИГИОЗНЫЕ НОВОСТИ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ,В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ? ЭТО ОСКОРБЛЯЕТ МОИ АТЕИСТИЧЕСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ И ЧУВСТВА.

Гость||

Они новые строят, где бабла срезать можно, а про церкви,которые являются памятниками архитектуры, как-то забывают.Где прихода нет, они им на хрен не нужны.

Гость||

Спасибо. Хорошая новость.

Совместная молитва - быстрее слышится.

Гость||

Гость писал(a):

Где прихода нет, они им на хрен не нужны.
С головкой - дружите ? Это всё равно что строить больницу где никто не живёт.

Храм нужен там где люди живут и просят.

----

"Купола в России кроют чистым золотом —

Чтобы чаще Господь замечал.

...

Душу, сбитую да стёртую утратами,

Душу, сбитую перекатами, —

Если до крови лоскут истончал, —

Залатаю золотыми я заплатами,

Чтобы чаще Господь замечал!"

В.С. Высоцкий. Великий и поет и бард прошлого века.

Гость||

Слава Богу за все!

Гость||

Гость писал(a):

ЗАЧЕМ РЕЛИГИОЗНЫЕ НОВОСТИ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ,В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ? ЭТО ОСКОРБЛЯЕТ МОИ АТЕИСТИЧЕСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ И ЧУВСТВА.
съешь банан, полегчает!

Гость||

Страны с наименьшей религиозностью населения, живут с наивысшим уровнем жизни.Там академии, школы и больницы строят, а не храмы, для душевно больных. Грехи искупаются делами , а не дребезжаньем молитвами.

Гость||

Славу богу за все! И за власть?

Гость||

Гость писал(a):

Грехи искупаются делами
тогда бы Иисус Христос не проходил.

Гость||

Гость писал(a):

с наименьшей религиозностью населения, живут с наивысшим уровнем жизни.Т
США религиозная страна живет нормально. но сейчас атеисты начали проводить политику BLM

Гость||

Просто в США нет Единой Америки, а то жили бы так же как мы.

Гость||

Единая Буртасия рулит!

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Имя: Гость
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