В Пензенском районе прошел обряд освящения нового храма

В пятницу, 25 декабря, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил храм Святой Живоначальной Троицы в деревне Камайке Пензенского района, после чего провел Божественную литургию.
Богослужебные песнопения исполнил хор Воскресенского храма при Пензенском епархиальном управлении.
Завершая богослужение, митрополит Серафим поздравил духовенство и верующих со знаменательным событием и обратился с проповедью.
Освящение храма состоялось в день памяти святителя Спиридона Тримифунтского.
«Глава митрополии подарил новоосвященному храму икону святителя, после чего всем прихожанам на молитвенную память о совершенном богослужении были подарены иконки святителя Иннокентия Пензенского», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.
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