Резиденты арт-поместья оказали поддержку пензенским медикам

26.12.2020 | 18:30

Пельмени докторские - специально для медиков, работающих в «красных зонах», их слепили резиденты арт-поместья «Новые берега». Молодые люди не покладая рук готовили полуфабрикаты - тонкое тесто и побольше сочного фарша.

«Мы старались, хотели, чтобы врачи и медсестры, санитары знали, что мы их не забыли и одних не оставим», - пояснил резидент арт-поместья «Новые берега» Андрей Мишанин.

Пока старшие ребята готовили на кухне, малыши взялись за карандаши. Красиво выводя буквы в открытках, они не скупились на теплые слова.

200 килограммов пельменей и мантов отправились по четырем адресам: в областную больницу имени Н. Н. Бурденко, госпиталь на проспекте Победы, в 4-ю клиническую и в центр спецвидов медицинской помощи.

В декабре возобновлено снабжение горячим питанием медиков.

«Хотелось бы сказать, что ребята, делавшие эти пельмени, хоть и сами нелегко живут, а очень старались, душу вложили - это крайне трогательно. Каждый из нас чувствует эту поддержку», - отметила врач областного центра спецвидов медицинской помощи Ольга Гущина.

Именно такие сложные ситуации, как сегодняшняя пандемия, являются индикаторами проявления заботы, участия, человечности. Трудные времена легче пережить, когда чувствуешь, что не один.