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Общество

Резиденты арт-поместья оказали поддержку пензенским медикам

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Пельмени докторские - специально для медиков, работающих в «красных зонах», их слепили резиденты арт-поместья «Новые берега». Молодые люди не покладая рук готовили полуфабрикаты - тонкое тесто и побольше сочного фарша.

«Мы старались, хотели, чтобы врачи и медсестры, санитары знали, что мы их не забыли и одних не оставим», - пояснил резидент арт-поместья «Новые берега» Андрей Мишанин.

Пока старшие ребята готовили на кухне, малыши взялись за карандаши. Красиво выводя буквы в открытках, они не скупились на теплые слова.

200 килограммов пельменей и мантов отправились по четырем адресам: в областную больницу имени Н. Н. Бурденко, госпиталь на проспекте Победы, в 4-ю клиническую и в центр спецвидов медицинской помощи.

В декабре возобновлено снабжение горячим питанием медиков.

«Хотелось бы сказать, что ребята, делавшие эти пельмени, хоть и сами нелегко живут, а очень старались, душу вложили - это крайне трогательно. Каждый из нас чувствует эту поддержку», - отметила врач областного центра спецвидов медицинской помощи Ольга Гущина.

Именно такие сложные ситуации, как сегодняшняя пандемия, являются индикаторами проявления заботы, участия, человечности. Трудные времена легче пережить, когда чувствуешь, что не один.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Огурцы из тюрьмы,а пельмени из инвалидного дома...

Гость||

Гость писал(a):

Огурцы из тюрьмы,а пельмени из инвалидного дома...
Да...100% врачи есть не будут. Отправьте пельмени в тюрьму.

Гость||

Гость писал(a):

100% врачи есть не будут.
Брезгают?

Гость||

может и деньги стоит отменять, взаимомобмен какой, мы кормим, вы лечите, кто то строит

Гость||

Пензаинформ, какие то у вас извращенные понятия. Жители у вас - резиденты. Пензенскую область вы называете как угодно: то Пензенская губерния, то Сурский край. Такое впечатление, что никто из вас в школу не ходил, или не учил ни русского языка, ни истории, ни географии.

Гость||

С этой еды ток блевантино

Гость||

В торговые сети случайно не дают пельмешки?ПЕЛЬМЕШКИ "СЕНАТОРСКИЕ"?

Гость||

Гость писал(a):

Пензаинформ, какие то у вас извращенные понятия. Жители у вас - резиденты.
Причем здесь пензаинформ ?. Это все мадам Мария Львова-Белова распорядилась:

"арт-поместье — не просто место для жизни, а комфортная резиденция"

Так и называет постояльцев - резидентами.

И даже храм у ней там посвящен Луизе Алисе Гессен-Дармштадтской.

Гость||

Пиар пиаром. Но это уже слишком.Даже жалко этих ребят" резидентов" или как там их назвали.Зачем все это.Честно, мне бы эти пельмени в рот бы не полезли по многим причинам.Просто это уже чересчур лишнее совсем.львова/ белова/ когельман перестаралась

Имя: Гость
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