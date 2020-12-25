Сетевое издание|18+|Пятница|25 дек 2020|14:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Жители Кузнецка не поняли замысла нового арт-объекта

Печать

На железнодорожном вокзале в Кузнецке установили новогодний арт-объект. В зале ожидания появилась «Парящая елка».

«Идея создания инсталляции и праздничного украшения здания принадлежит начальнику вокзала Игорю Мокржицкому», - рассказали в пресс-службе местной администрации.

Праздничным оформлением вокзала занимался весь коллектив. Фасад украсили подсветкой.

В дальнейшем «Парящую елку» планируют дополнить имитацией камина.

Замысел автора арт-объекта поняли не все жители Кузнецка. Горожане по-разному отреагировали на его появление. Обсуждение началось в местной группе во «ВКонтакте».

«Это гениально! И пожаробезопасно», «Директор молодец. Навел порядок на вокзале», - порадовались одни.

«Торжество коллективного идиотизма. Это НЕ искусство. Это не арт-объект. Это деградация», «Елки из коробок начали делать! Дурдом!», «Специально позорят свой любимый город?» - возмутились другие.

«Ох уж это современное искусство... Рядом всегда должен стоять человек, который любому желающему может пояснить смысл. Раньше как-то попроще было: раз елочка с игрушками, значит, Новый Год. А теперь напридумывали всякого...» - подвел итог обсуждению один из участников сообщества.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Молодец, продолжатель традиции дырявого пензявра

Д-р Шаффхаузен||

Лудшебы пивнуху поставили, хоть ужрацца можно. Шатер там и шаурмой торговать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Торжество коллективного идиотизма. Это НЕ искусство. Это не арт-объект. Это деградация», «Елки из коробок начали делать! Дурдом!», «Специально позорят свой любимый город?
Полностью согласен.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

. Раньше как-то попроще было: раз елочка с игрушками, значит, Новый Год.
А ещё раньше -ещё проще: убил маманта -вот и праздник.

Гость||

Гость писал(a):

Полностью согласен.
Как обычно ТОЛПА разнесла в пух и прах отличную по своей идеи праздничную инсталляцию. Реализована идея криворуко и паршиво - факт. Но в задумке такой инсталляции нет ничего нового и тем более нет никакой деградации. Безумная ТОЛПА в очередной раз опозорила Пензенскую область.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На железнодорожном вокзале в Кузнецке установили новогодний арт-объект. В зале ожидания появилась «Парящая елка».
Обратите внимание на потолок на втором фото. Почему под потолком вздёрнутые Санта-Клаусы? Почему в зале ожидания отсутствуют наши Дед Мороз и Снегурочка? Это вообще вокзал в России или в США?

Гость||

Ну да . а то в Пензе перевелись настоящие елки НННННм ЕНнннвропу подавай.Все русское уничтожили

Гость||

Нам

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Идея создания инсталляции и праздничного украшения здания принадлежит начальнику вокзала Игорю Мокржицкому», - рассказали в пресс-службе местной администрации.
Будут ли извинения? Желательно на видео.

Гость||

Гость писал(a):

Все русское уничтожили
Ничего русского в оформлении вокзала нет.

Гость писал(a):

в Пензе перевелись настоящие елки
Это правда. Вместо настоящих ёлок ставят жуткую имитацию как на площади Ленина.

Гость||

Гость писал(a):

Как обычно ТОЛПА разнесла в пух и прах отличную по своей идеи праздничную инсталляцию. Реализована идея криворуко и паршиво - факт. Но в задумке такой инсталляции нет ничего нового и тем более нет никакой деградации. Безумная ТОЛПА в очередной раз опозорила Пензенскую область.
Это не толпа. Это узкая группа завсегдатаев соцсетей, зачастую анонимных, которые таким образом самовыражаются, критикуя все и вся. Не имея при этом ни поводов, ни оснований показать некие свои заслуги и достижения, они возмещают таким образом свою никчемность и невостребованность.

Гость||

Самое интересное, как автор стать сарказм про "пожаробезопасность коробок" принял за радость)

Гость||

А где ёлка то?

Или только укуренные и чиновники её видят?

Гость||

Гость писал(a):

Почему в зале ожидания отсутствуют наши Дед Мороз и Снегурочка?
Потому что Санта Клаус (Святой Николай) настоящий а Дед мороз выдуманный персонаж

Гость||

А кто сказал, что это елка? Один ляпнет, другие как овцы повторяют. Вроде же видно невооруженным глазом, это коробки для подарков. Нормально смотрится для праздничного настроения.

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте