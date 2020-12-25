Жители Кузнецка не поняли замысла нового арт-объекта

На железнодорожном вокзале в Кузнецке установили новогодний арт-объект. В зале ожидания появилась «Парящая елка».
«Идея создания инсталляции и праздничного украшения здания принадлежит начальнику вокзала Игорю Мокржицкому», - рассказали в пресс-службе местной администрации.
Праздничным оформлением вокзала занимался весь коллектив. Фасад украсили подсветкой.
В дальнейшем «Парящую елку» планируют дополнить имитацией камина.
Замысел автора арт-объекта поняли не все жители Кузнецка. Горожане по-разному отреагировали на его появление. Обсуждение началось в местной группе во «ВКонтакте».
«Это гениально! И пожаробезопасно», «Директор молодец. Навел порядок на вокзале», - порадовались одни.
«Торжество коллективного идиотизма. Это НЕ искусство. Это не арт-объект. Это деградация», «Елки из коробок начали делать! Дурдом!», «Специально позорят свой любимый город?» - возмутились другие.
«Ох уж это современное искусство... Рядом всегда должен стоять человек, который любому желающему может пояснить смысл. Раньше как-то попроще было: раз елочка с игрушками, значит, Новый Год. А теперь напридумывали всякого...» - подвел итог обсуждению один из участников сообщества.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Молодец, продолжатель традиции дырявого пензявра