Жители Кузнецка не поняли замысла нового арт-объекта

25.12.2020 | 09:20

На железнодорожном вокзале в Кузнецке установили новогодний арт-объект. В зале ожидания появилась «Парящая елка».

«Идея создания инсталляции и праздничного украшения здания принадлежит начальнику вокзала Игорю Мокржицкому», - рассказали в пресс-службе местной администрации.

Праздничным оформлением вокзала занимался весь коллектив. Фасад украсили подсветкой.

В дальнейшем «Парящую елку» планируют дополнить имитацией камина.

Замысел автора арт-объекта поняли не все жители Кузнецка. Горожане по-разному отреагировали на его появление. Обсуждение началось в местной группе во «ВКонтакте».

«Это гениально! И пожаробезопасно», «Директор молодец. Навел порядок на вокзале», - порадовались одни.

«Торжество коллективного идиотизма. Это НЕ искусство. Это не арт-объект. Это деградация», «Елки из коробок начали делать! Дурдом!», «Специально позорят свой любимый город?» - возмутились другие.

«Ох уж это современное искусство... Рядом всегда должен стоять человек, который любому желающему может пояснить смысл. Раньше как-то попроще было: раз елочка с игрушками, значит, Новый Год. А теперь напридумывали всякого...» - подвел итог обсуждению один из участников сообщества.