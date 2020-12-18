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Общество

Инициативные молодые пензенцы получили стипендию от мэра

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Молодых людей, собравшихся в зеленом фойе Центра культуры и досуга, наградил мэр Пензы. Разумеется, желающих оказаться в рядах счастливчиков было много. Самых достойных определили по итогам конкурсного отбора, проведенного экспертным советом.

«Из 87 претендентов на стипендию было отобрано 20 в четырех номинациях: наука, культура, спорт, волонтерская или общественно полезная деятельность», - рассказал начальник отдела городского спорткомитета Светлана Судовчихина.

Размер единовременной стипендии - 4 000 рублей. Один из тех, кто в этом году получил деньги, - Николай Набатов.

«Занимался волонтерской деятельностью на протяжении пяти лет. Помогаем пожилым людям, покупаем лекарства, развозим продукты», - отметил он.

«Вы трудитесь, работаете, достигаете вершин не ради этих заслуг, а ради себя, ради формирования как личностей, как профессионалов. Я хочу вам пожелать на этом пути успехов», - обратился к собравшимся глава города Пензы Владимир Мутовкин.

С 2005 по 2019 годы стипендии главы администрации города Пензы получили 373 человека. Претенденты на денежное поощрение выбираются из школьников, учащихся колледжей и студентов вузов.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Вы трудитесь, работаете, достигаете вершин не ради этих заслуг, а ради себя, ради формирования как личностей, как профессионалов.
Будущий функционер?

Гость||

Сплошное лицемерие , кому врут

Имя: Гость
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