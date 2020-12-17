В Пензе подвели итоги акции «Сурский край - без наркотиков!»

17.12.2020 | 18:44

Почти за месяц действия акции «Сурский край - без наркотиков!» на телефоны горячих линий поступило более 60 звонков от жителей региона, сообщивших о наркопритонах, возможных распространителях синтетических и других запрещенных препаратов.

«В ходе проверки поступившей информации и проведения оперативно-разыскных мероприятий органами внутренних дел выявлено и зарегистрировано 122 наркопреступления. Из незаконного оборота изъято 8 килограммов наркотических средств. Выявлено 138 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков», - сообщил первый заместитель прокурора Пензенской области Владимир Громов.

Изъятые вещества подлежат уничтожению. С фасадов жилых многоэтажек под слоем краски исчезали надписи - своеобразная уличная реклама наркотиков. Работники управляющих компаний берутся за кисти по мере необходимости.

«Всего в период действия антинаркотической акции органами прокуратуры выявлено более 150 нарушений закона, по которым внесено 83 представления, в суд направлено 19 заявлений, возбуждено 1 дело об административном правонарушении», - отметил Владимир Громов.

Акция завершилась, но это не означает, что деятельность по выявлению и пресечению распространения, употребления запрещенных веществ прекратилась. В круглосуточном режиме в областной прокуратуре работает телефон 523-523.