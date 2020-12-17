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Общество

В Пензе подвели итоги акции «Сурский край - без наркотиков!»

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Почти за месяц действия акции «Сурский край - без наркотиков!» на телефоны горячих линий поступило более 60 звонков от жителей региона, сообщивших о наркопритонах, возможных распространителях синтетических и других запрещенных препаратов.

«В ходе проверки поступившей информации и проведения оперативно-разыскных мероприятий органами внутренних дел выявлено и зарегистрировано 122 наркопреступления. Из незаконного оборота изъято 8 килограммов наркотических средств. Выявлено 138 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков», - сообщил первый заместитель прокурора Пензенской области Владимир Громов.

Изъятые вещества подлежат уничтожению. С фасадов жилых многоэтажек под слоем краски исчезали надписи - своеобразная уличная реклама наркотиков. Работники управляющих компаний берутся за кисти по мере необходимости.

«Всего в период действия антинаркотической акции органами прокуратуры выявлено более 150 нарушений закона, по которым внесено 83 представления, в суд направлено 19 заявлений, возбуждено 1 дело об административном правонарушении», - отметил Владимир Громов.

Акция завершилась, но это не означает, что деятельность по выявлению и пресечению распространения, употребления запрещенных веществ прекратилась. В круглосуточном режиме в областной прокуратуре работает телефон 523-523.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

На закрашивание надписей наркотических и ремонт зданий тратятся деньги.Нужно составлять акт-смету и предъявлять судебный иск к задержаным за порчу зданий.

Гость||

Акция завершилась - теперь можно торговать наркотиками?

Гость||

Хоть раз кинологи с собаками, натасканными на поиски наркотиков, проверили цыганок на ул. Чехова???

Имя: Гость
Комментарий:

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