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Общество

Пензенскую область ждет модернизация здравоохранения

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С 1 января 2021 года в Пензенской области начнется модернизация первичного звена здравоохранения. Ее цель - обеспечение доступности медицинской помощи жителям районов.

В течение 5 лет будут заменены 200 объектов здравоохранения, в 49 пройдет капремонт. Планируется вновь построить врачебную амбулаторию в селе Норовка Нижнеломовского района и взрослую поликлинику в Кузнецке.

Для доставки медиков к пациентам и пациентов в лечебные учреждения закупят 144 автомобиля.

В межрайонные, районные, участковые больницы, врачебные амбулатории и фельдшерские пункты поступит более 1 000 единиц медицинского оборудования.

Всего на эти цели за 5 лет предусмотрено более 5 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Для кадрового обеспечения в условиях эпидемии коронавирусной инфекции будет использоваться механизм целевого обучения. Только в 2020 году по целевому направлению поступили 167 студентов на первый курс специалитета и 106 - по программам ординатуры.

«Модерниация первичного звена здравоохранения позволит всем жителям региона, в том числе проживающим в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, получать весь спектр медицинских услуг», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Таки добьют?

Гость||

Надо вернуть здравоохранение в дооптимизационное время, а виновных в оптимизации призвать к ответу

Гость||

Странная какая то модернизация с возвратом в дремучесть.

Гость||

Зато сейчас всё модерново! У меня мама лежачая больная, рак 4 стадии, швы не заживают, сердечная недостаточность, диабет, до кучи переболела ковидной пневмонией. Звоню в поликлинику - пришлите терапевта. Ответ как в анекдоте - можем прислать фельдшера или окулиста. ППЦ...

Гость||

Гость писал(a):

ость|16.12.2020 10:29|

Таки добьют?

Это теперь, чтобы попасть к специалисту нужно будет ждать не два месяца , а шесть?

Гость||

не до конца оптимизировали?

Гость||

опять оптимизация что ли

Гость||

Это как это- сначала оптимизация, теперь молернизация.Одного вертолёта оказывается мало.А раньше о чём думали, когда сокращали.

Гость||

Удобное время выбрали. Невыполнение можно списать на пандемия.

Гость||

ДОБЬЮТ ПОСЛЕДНЕЕ!!! ОЧЕРЕДНАЯ ДЕНЕЖНАЯ АФЕРА.

Гость||

ОООЙЙЙ

Гость||

Поставят робота, наверное, который будет ставить диагнозы и выписывать рецепт. Остальных врачей уволят, скажут, что модернизация проведена.

Гость||

А те которые раньше оптимизировали уже наказали?????

Гость||

Как говорится - в борделе надо не кровати переставлять, а работников менять. Ничего у них не получится пока в Минздраве (здравнадзоре) такие клуши сидят годами.

Гость||

Прошлых пустозвонов задержали надеюсь поголовно с конфискациями ???? Сколько частных - платных клиник встанет на баланс города ????

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Имя: Гость
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