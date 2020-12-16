Пензенскую область ждет модернизация здравоохранения

16.12.2020 | 10:20

С 1 января 2021 года в Пензенской области начнется модернизация первичного звена здравоохранения. Ее цель - обеспечение доступности медицинской помощи жителям районов.

В течение 5 лет будут заменены 200 объектов здравоохранения, в 49 пройдет капремонт. Планируется вновь построить врачебную амбулаторию в селе Норовка Нижнеломовского района и взрослую поликлинику в Кузнецке.

Для доставки медиков к пациентам и пациентов в лечебные учреждения закупят 144 автомобиля.

В межрайонные, районные, участковые больницы, врачебные амбулатории и фельдшерские пункты поступит более 1 000 единиц медицинского оборудования.

Всего на эти цели за 5 лет предусмотрено более 5 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Для кадрового обеспечения в условиях эпидемии коронавирусной инфекции будет использоваться механизм целевого обучения. Только в 2020 году по целевому направлению поступили 167 студентов на первый курс специалитета и 106 - по программам ординатуры.

«Модерниация первичного звена здравоохранения позволит всем жителям региона, в том числе проживающим в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, получать весь спектр медицинских услуг», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.