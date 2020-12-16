Более 900 пензенских семей получили бесплатные участки для строительства

16.12.2020 | 11:18

В Пензе около 1 000 многодетных семей получили бесплатные земельные участки для строительства жилья.

Данная программа реализуется с 2011 года. За это время сформировали и поставили на кадастровый учет 1 132 участка, 29 из них - в районе улицы Бадигина, 1 103 - в микрорайоне Заря. Семьям передали 992 надела.

В настоящее время выбирать землю предстоит 28 многодетным родителям. Площадки под предоставление участков располагаются между микрорайоном Заря и поселком Нефтяник (общая площадь - 68 га), а также в Заре, южнее дороги на Нефтяник (104 га). Сейчас специалисты прокладывают там инженерные коммуникации.

«Законом Пензенской области от 4 марта 2015 года № 2693-ЗПО предусмотрен принцип нуждаемости, в соответствии с которым предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Пензенской области осуществляется в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», - напомнили в пресс-службе мэрии.

Наделы передаются семьям в порядке очередности, в зависимости от того, когда они встали на учет.