Сетевое издание|18+|Среда|16 дек 2020|13:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Более 900 пензенских семей получили бесплатные участки для строительства

Печать

В Пензе около 1 000 многодетных семей получили бесплатные земельные участки для строительства жилья.

Данная программа реализуется с 2011 года. За это время сформировали и поставили на кадастровый учет 1 132 участка, 29 из них - в районе улицы Бадигина, 1 103 - в микрорайоне Заря. Семьям передали 992 надела.

В настоящее время выбирать землю предстоит 28 многодетным родителям. Площадки под предоставление участков располагаются между микрорайоном Заря и поселком Нефтяник (общая площадь - 68 га), а также в Заре, южнее дороги на Нефтяник (104 га). Сейчас специалисты прокладывают там инженерные коммуникации.

«Законом Пензенской области от 4 марта 2015 года № 2693-ЗПО предусмотрен принцип нуждаемости, в соответствии с которым предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Пензенской области осуществляется в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», - напомнили в пресс-службе мэрии.

Наделы передаются семьям в порядке очередности, в зависимости от того, когда они встали на учет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

когда школа будет в заре .спинагрызы -депутаты ..

Гость||

Зачем рабам образование? Часовенку отгрохали и хватит...

Гость||

участки вы передали, а кто дом будет строить, Пушкин?

Гость||

Гость писал(a):

а кто дом будет строить
Хто спиногрызов штампует,тому и строить.

Гость||

прочитал как "Более 900 пензенских семей получили бесполезные участки для строительства"

Гость||

странно всё это...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте