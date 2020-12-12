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Общество

На детской площадке у Олимпийской аллеи появилась подсветка

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На Олимпийской аллее на площадку для малышей добавили ярких красок. Ландшафтная подсветка появилась и заработала здесь совсем недавно. Изменения пришлись по душе и взрослым, и детям.

«Красиво, необычно, детям нравится. Оживляет площадку», - оценил житель Пензы.

Десять антивандальных светоточек вмонтированы в землю. У прожекторов - несколько режимов работы, как у елочной гирлянды.

«Совместно с предпринимателями, которые живут и работают у Олимпийской аллеи, решили преподнести жителям города небольшой подарок. Мы думаем, в детский городок, который не один год работает, пора привнести что-то новенькое, чтобы он стал сказочным, более праздничным», - рассказала директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Совсем скоро и на всей аллее станет светлее: олимпийские кольца на световых опорах будут озарять дорожки в темное время суток.

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Гость||

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Гость||

Буртасы морды в темноте порасшибали?

Гость||

несколько дней назад один уже не светился

Имя: Гость
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