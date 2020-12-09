За неделю в Заречном выявили более 260 случаев коронавируса

09.12.2020 | 10:51

В Заречном на вторник, 8 декабря, от коронавируса лечили 1 142 человека, 117 из них лежали в стационаре МСЧ № 59, 8 - в областном центре спецвидов медпомощи.

Бесплатные препараты доставляются 351 жителю закрытого города с подтвержденным COVID-19.

По данным МРУ № 59 ФМБА России, которые приводит портал «Город Z», за последние семь дней в Заречном зарегистрировали 267 случаев коронавируса, что на 72 больше, чем на предыдущей неделе.

Медики выписали 197 человек. Количество выздоровевших, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилось на 34. Общее число поборовших опасную инфекцию достигло 2 446.

«Умерли восемь человек: в ноябре пришло подтверждение о смерти еще четырех зареченцев: двух женщин 1938 и 1948 годов рождения и двух мужчин 1938 и 1948 годов рождения», - пишет портал со ссылкой на главу Заречного Олега Климанова.