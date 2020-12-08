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Общество

Банк «Кузнецкий» открыл новый офис в Пензе

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Банк «Кузнецкий» открыл в пензенском микрорайоне Запрудном новый дополнительный офис «Ладожский». Он расположен по адресу: улица Ладожская, д. 157.

Дизайн офиса выполнен в современном стиле. Особое внимание уделено комфортному обслуживанию физических и юридических лиц. Частные клиенты могут воспользоваться выгодными условиями потребительского и ипотечного кредитования, открыть вклады в рублях и валюте, оформить банковскую карту, осуществить денежные переводы, выполнить коммунальные и иные платежи, совершить валютно-обменные операции. Для бизнеса предлагается расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, размещение депозитов, зарплатные проекты, выдача банковских гарантий.

В офисе оборудована специальная зона самообслуживания, где можно снять или внести наличные и оплатить услуги в формате 24/7.

Квалифицированные специалисты банка «Кузнецкий» готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях и выбрать наиболее привлекательные условия.

Напоминаем, что для клиентов банка «Кузнецкий» также доступна удобная система «kuzbank-онлайн», с помощью которой можно осуществить перевод, оплатить услуги, услуги ЖКХ, мобильной и городской связи, интернет-провайдеров без посещения банка.

Дополнительный офис «Ладожский» открыт для обслуживания клиентов с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00, суббота и воскресенье - выходные дни. Контактные номера телефонов: 23-19-42 и 23-19-43.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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