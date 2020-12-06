В Пензенской области коронавирус унес еще две жизни

06.12.2020 | 19:45

В воскресенье, 6 декабря, в региональном оперативном штабе сообщили о двух смертях пациентов с коронавирусной инфекцией.

Скончалась 78-летняя женщина. Помимо COVID-19 у пациентки диагностировали гипертоническую болезнь, нефроангиосклероз и ожирение.

Также коронавирус унес жизнь 65-летней жительницы региона, страдавшей такими же сопутствующими заболеваниями.

Причина смерти обеих женщин - коронавирусная инфекция, осложнившаяся пневмонией.

Таким образом, по информации регионального оперативного штаба, от опасного вируса умерли 258 жителей области.

За сутки врачи выписали 103 человека. Число выздоровевших составило 18 117.