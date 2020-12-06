В Пензенской области коронавирус унес еще две жизни

В воскресенье, 6 декабря, в региональном оперативном штабе сообщили о двух смертях пациентов с коронавирусной инфекцией.
Скончалась 78-летняя женщина. Помимо COVID-19 у пациентки диагностировали гипертоническую болезнь, нефроангиосклероз и ожирение.
Также коронавирус унес жизнь 65-летней жительницы региона, страдавшей такими же сопутствующими заболеваниями.
Причина смерти обеих женщин - коронавирусная инфекция, осложнившаяся пневмонией.
Таким образом, по информации регионального оперативного штаба, от опасного вируса умерли 258 жителей области.
За сутки врачи выписали 103 человека. Число выздоровевших составило 18 117.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
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