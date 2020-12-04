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Общество

Озвучены планы благоустройства Пензы на 2021 год

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В 2020 году на благоустройство городов и районов Пензенской области потратили более 400 миллионов рублей. Такая цифра прозвучала на заседании круглого стола в региональном правительстве в четверг, 3 декабря.

Участники рассмотрели новые проекты, изучили вопросы реконструкции Пензы, Кузнецка и Никольска, реализация которых намечена на следующий год.

В частности, представили варианты модернизации верхней части улицы Московской на участке между улицами Кураева и Карла Маркса. Особое внимание здесь также уделят ремонту фасадов исторических зданий.

Кроме того, в планах - благоустроить сквер Чернобыльцев на улице 8 Марта, участок между драмтеатром и Мясным пассажем, сквер «Спутник», лестницу от улицы Кирова до Спасо-Преображенской, зеленую зону на улице Попова на Западной Поляне.

На весну 2021 года намечен также монтаж фонтанов в районе набережной, а именно на водной глади реки Суры, сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, в планах - благоустроить сквер Чернобыльцев на улице 8 Марта
Благоустроить - это в смысле вырубить деревья и кустарник? Уложить плитку и бордюры, превратить сквер в плац?

Гость||

Планы хорошие, одобрям.

Гость||

сделайте безопасные надземные или подземные переходы,краше или безопаснее а.надземные переходы пр строителей Товары для женщин,Океан,Цум,и др.

Гость||

Гость писал(a):

вырубить деревья и кустарник? Уложить плитку и бордюры, превратить сквер в плац?
Вот это вы хорошо подстказали. Спасибо! Сделаем!

Гость||

Гость писал(a):

сделайте безопасные надземные или подземные переходы,краше или безопаснее а.надземные переходы пр строителей Товары для женщин,
Зачем?

Гость||

А диваны вам всем не обновить?

Гость||

Стесняюсь спросить, а бордюры, которые установили в этом году, менять будут?

Гость||

Гость писал(a):

Благоустроить - это в смысле вырубить деревья и кустарник? Уложить плитку и бордюры, превратить сквер в плац?
Так и будет ,бордюры ,плитка /гудрок/ и туи.Уничтожат на Попова остатки лесо-парка - дубовой рощи ,сделать лестницу попам у коня это конечно же важнее ,чем муниципальный общественный транспорт,да и сама лестница у них по проекту получается раза в два длиннее ,а кто её интересно зимой будет чистить они подумали ?И снова рядом с бывшим мясным пассажем Иоффе пытается провернуть решение газона могилки с сидушками на камне ,зачем ,как этот идиотизм вписывается в классическую Московскую? Почему он так ненавидит классические скамейки со спинками,ставьте с чугунными боковинами ,как было при СССР.Сквер Чернобыльцам так же изуродуют,вырубят,превратив в каменный плац,что бы побольше плитки впихнуть,а фасады домов изуродуют.На памятнике архитектуры и исторического наследия 18 века на Белинского 8 Первый корпус присутственных мест варварски сбили перфоратором весь кирпичный декор ,т.е. по сути изуродовали кладку стен что бы им проще было заниматься отделкой ,а теперь клеят туда фальшивый декор,да за такое надо заводить уголовные дела и прежде всего на Иоффе.

Гость||

Гость писал(a):

сделайте безопасные надземные или подземные переходы,краше или безопаснее а.надземные переходы пр строителей Товары для женщин,
А о людях ,особенно о пожилых подумал которые туда карабкаться будут ?У нас с уборкой города совсем плохо ,практически ни как. Затопленные подземные переходы не видел на пр.Победы?Это молодой летун ,который ими пользоваться не будет ,а главное быстрее погонять по городу.

Гость||

Вы в соц сети пишите, там теперь обязаны реагировать на просьбы горожан (правда не уточнили каких соц. групп), а здесь смысл нервы трепать и себе и другим? Пусть что хотят реставрируют. Всё равно другие придут к власти и всё снова переделают в надежде заработать. Нынче кто девушку кормит тот её и танцует, а у кого денег нет извини-подвинься!

Гость||

Я забеременела!

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