Озвучены планы благоустройства Пензы на 2021 год

В 2020 году на благоустройство городов и районов Пензенской области потратили более 400 миллионов рублей. Такая цифра прозвучала на заседании круглого стола в региональном правительстве в четверг, 3 декабря.
Участники рассмотрели новые проекты, изучили вопросы реконструкции Пензы, Кузнецка и Никольска, реализация которых намечена на следующий год.
В частности, представили варианты модернизации верхней части улицы Московской на участке между улицами Кураева и Карла Маркса. Особое внимание здесь также уделят ремонту фасадов исторических зданий.
Кроме того, в планах - благоустроить сквер Чернобыльцев на улице 8 Марта, участок между драмтеатром и Мясным пассажем, сквер «Спутник», лестницу от улицы Кирова до Спасо-Преображенской, зеленую зону на улице Попова на Западной Поляне.
На весну 2021 года намечен также монтаж фонтанов в районе набережной, а именно на водной глади реки Суры, сообщили в пресс-службе областного правительства.
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penzainform.ru писал(a):Благоустроить - это в смысле вырубить деревья и кустарник? Уложить плитку и бордюры, превратить сквер в плац?