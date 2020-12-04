Озвучены планы благоустройства Пензы на 2021 год

04.12.2020 | 09:31

В 2020 году на благоустройство городов и районов Пензенской области потратили более 400 миллионов рублей. Такая цифра прозвучала на заседании круглого стола в региональном правительстве в четверг, 3 декабря.

Участники рассмотрели новые проекты, изучили вопросы реконструкции Пензы, Кузнецка и Никольска, реализация которых намечена на следующий год.

В частности, представили варианты модернизации верхней части улицы Московской на участке между улицами Кураева и Карла Маркса. Особое внимание здесь также уделят ремонту фасадов исторических зданий.

Кроме того, в планах - благоустроить сквер Чернобыльцев на улице 8 Марта, участок между драмтеатром и Мясным пассажем, сквер «Спутник», лестницу от улицы Кирова до Спасо-Преображенской, зеленую зону на улице Попова на Западной Поляне.

На весну 2021 года намечен также монтаж фонтанов в районе набережной, а именно на водной глади реки Суры, сообщили в пресс-службе областного правительства.