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Общество

Открыть город: в Заречном обсудили вопрос развития туризма

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В Заречном обсудили вопрос развития туризма в городе. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил портал «Город Z».

Совещание на тему привлекательности ЗАТО для любителей путешествий провел замглавы администрации Алексей Рябов. По его словам, очень мало людей знает о таком памятнике истории федерального значения, как Ахунское городище, о Зареченском лесе, где есть растения, занесенные в Красную книгу, о курорте «Заречье».

Перечисленные объекты значимы для туризма. Так, в 2019 году в Заречный для их посещения приехали 500 человек. В 2020-м из-за пандемии путешественников не было.

Участники совещания решили проанализировать потенциал Заречного для историко-культурного, оздоровительного, спортивного, событийного туризма. Кроме того, они рассмотрели возможность создания программ, которые можно было бы реализовать в условиях закрытого статуса города.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — gorodz.info
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Гость||

Смех сквозь слёзы,после всех новостей по заражённости города он будет открыт для всех.

Гость||

Ай-на-нэ, на-нэ тур по всем закладкам Заречного.

Гость||

Давай,Сварщик,заводи свою волынку...

Гость||

заварить на...!!!

Гость||

https://www.penzainform.ru/news/social/2020/12/03/v_zarechnom_zaregistrirovali_14_smertej_vich-infitcirovannih.html

Гость||

Сварочные работы, недорого.

Гость||

Электроды для сварки, дорого.

Гость||

Бешенство, ковид,лоси, наркомания, ВИЧ...

Имя: Гость
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