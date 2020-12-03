Открыть город: в Заречном обсудили вопрос развития туризма

03.12.2020 | 12:26

В Заречном обсудили вопрос развития туризма в городе. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил портал «Город Z».

Совещание на тему привлекательности ЗАТО для любителей путешествий провел замглавы администрации Алексей Рябов. По его словам, очень мало людей знает о таком памятнике истории федерального значения, как Ахунское городище, о Зареченском лесе, где есть растения, занесенные в Красную книгу, о курорте «Заречье».

Перечисленные объекты значимы для туризма. Так, в 2019 году в Заречный для их посещения приехали 500 человек. В 2020-м из-за пандемии путешественников не было.

Участники совещания решили проанализировать потенциал Заречного для историко-культурного, оздоровительного, спортивного, событийного туризма. Кроме того, они рассмотрели возможность создания программ, которые можно было бы реализовать в условиях закрытого статуса города.