Житель села Лопатино показал в суде запрещенную символику

02.12.2020 | 12:30

36-летнего жителя села Лопатино наказали за татуировку со свастикой. Мужчина случайно продемонстрировал рисунок на коже суду, в который был вызван в качестве свидетеля по уголовному делу.

В отношении сельчанина возбудили дело об административном правонарушении. Вскоре выяснилось, что служители Фемиды не единственные, кто видел нацистскую атрибутику на теле мужчины.

«Этот гражданин также демонстрировал свою татуировку в изоляторе временного содержания в период отбывания наказания в виде 3 суток административного ареста за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд признал сельчанина виновным по статье 20.3 КоАП РФ и оштрафовал его на 1 000 рублей.