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Общество

Житель села Лопатино показал в суде запрещенную символику

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36-летнего жителя села Лопатино наказали за татуировку со свастикой. Мужчина случайно продемонстрировал рисунок на коже суду, в который был вызван в качестве свидетеля по уголовному делу.

В отношении сельчанина возбудили дело об административном правонарушении. Вскоре выяснилось, что служители Фемиды не единственные, кто видел нацистскую атрибутику на теле мужчины.

«Этот гражданин также демонстрировал свою татуировку в изоляторе временного содержания в период отбывания наказания в виде 3 суток административного ареста за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд признал сельчанина виновным по статье 20.3 КоАП РФ и оштрафовал его на 1 000 рублей.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Житель ЛопатинЫ - не изменяйте своим традициям безграмотности.

Гость||

Гость писал(a):

Житель ЛопатинЫ
Тогда уж Лопатина! Но там есть слово село - следовательно, форма топонима не изменяется.

Имя: Гость
Комментарий:

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