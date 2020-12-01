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Общество

В Пензенском районе подтвердили 35 случаев COVID-19, в Пензе - 77

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В Пензе за сутки зарегистрировали 77 случаев коронавируса. Об этом во вторник, 1 декабря, рассказали в оперативном штабе региона.

35 заразившихся прибавилось в Пензенском районе, 13 - в Мокшанском, 9 - в Нижнеломовском, 8 - в Земетчинском, 6 - в Иссинском, по 3 - в Малосердобинском, Шемышейском и ЗАТО Заречный, по 2 - в Лопатинском и Каменском районах, по 1 - в Лунинском и Бессоновском.

Всего в области выявили 163 инфицированных. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 20 384.

Среди новых пациентов 7 детей в возрасте 7 (двое), 8 (двое), 11, 12 и 16 лет. По сообщению регионального оперштаба, всего зарегистрировано 1 459 инфицированных несовершеннолетних.

Сейчас под наблюдением специалистов находятся 6 403 человека, 49 179 сняты с него.

В вирусологической лаборатории тесты на коронавирус сделали 106 120 пациентам (всего 109 293 исследования), в лабораториях лечебной сети - 355 984 (всего 387 397 тестов). За сутки специалисты проверили 3 285 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе за сутки зарегистрировали 77 случаев коронавируса.
penzainform.ru писал(a):
35 заразившихся прибавилось в Пензенском районе, 13 - в Мокшанском, 9 - в Нижнеломовском, 8 - в Земетчинском, 6 - в Иссинском, по 3 - в Малосердобинском, Шемышейском и ЗАТО Заречный, по 2 - в Лопатинском и Каменском районах, по 1 - в Лунинском и Бессоновском.
И ведь преподносят,как правду эту дурь.

Гость||

А в сумме всегда получается 160. Это надо очень стараться, чтобы получать всегда одну и ту же сумму. В целом у них плато, а в Пензе и районах выраженный разброс.

Гость||

Гость писал(a):

И ведь преподносят,как правду эту дурь.
Ты дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

Ты дурачок?
А ты всё жопу лижешь?

Гость||

У Городищ. Учитесь ни одного заболевшего уже сколько дней! Во всем передовики,

Имя: Гость
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