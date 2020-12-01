В Пензенском районе подтвердили 35 случаев COVID-19, в Пензе - 77

01.12.2020 | 15:19

В Пензе за сутки зарегистрировали 77 случаев коронавируса. Об этом во вторник, 1 декабря, рассказали в оперативном штабе региона.

35 заразившихся прибавилось в Пензенском районе, 13 - в Мокшанском, 9 - в Нижнеломовском, 8 - в Земетчинском, 6 - в Иссинском, по 3 - в Малосердобинском, Шемышейском и ЗАТО Заречный, по 2 - в Лопатинском и Каменском районах, по 1 - в Лунинском и Бессоновском.

Всего в области выявили 163 инфицированных. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 20 384.

Среди новых пациентов 7 детей в возрасте 7 (двое), 8 (двое), 11, 12 и 16 лет. По сообщению регионального оперштаба, всего зарегистрировано 1 459 инфицированных несовершеннолетних.

Сейчас под наблюдением специалистов находятся 6 403 человека, 49 179 сняты с него.

В вирусологической лаборатории тесты на коронавирус сделали 106 120 пациентам (всего 109 293 исследования), в лабораториях лечебной сети - 355 984 (всего 387 397 тестов). За сутки специалисты проверили 3 285 человек.