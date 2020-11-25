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Общество

Клиенты «ТНС энерго Пенза» получат подарки за оплату электричества

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В преддверии Нового года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» объявляет старт традиционной акции «В Новый год - без долгов!».

Акция проводится в период с 20 ноября по 31 декабря. Для участия в ней клиентам компании необходимо совершить несколько простых действий:

- погасить основной долг за электроэнергию, сложившийся на 1 декабря;

- оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым до 25 декабря.

В результате задолженность, сложившаяся на 1 января 2021 года, должна равняться нулю или быть кредиторской.

Победители будут названы в двух категориях. 50 потребителям, использовавшим для оплаты дистанционные сервисы (официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза», личный кабинет либо мобильное приложение «ТНС энерго»), на лицевые счета будет зачислено по 1 000 рублей. 100 победителям, оплатившим электроэнергию любыми другими способами, будет зачислена сумма в размере 500 рублей.

Важным условием также является то, что участниками мероприятия не смогут стать владельцы лицевых счетов, в отношении которых проходит процедура взыскания задолженности в судебном порядке либо решение суда о взыскании задолженности уже вступило в законную силу.

Более подробно с положением об акции можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза».

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