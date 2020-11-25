Главный полицейский области проведет прием граждан по видеосвязи

25.11.2020 | 09:50

В пятницу, 27 ноября, начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Сергей Щеткин проведет прием граждан.

Для того чтобы пообщаться с главным полицейским региона, следует с 10:00 до 12:00 прийти в приемную Президента Российской Федерации по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 110. При себе необходимо иметь паспорт и средства индивидуальной защиты.

«Общение будет проходит в режиме видео-конференц-связи - сам Сергей Михайлович будет находиться на своем рабочем месте», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Предварительная запись на прием проводится с 24 по 26 ноября с 9:00 до 12:00 по телефону (8412) 63-55-55.