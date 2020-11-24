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Общество

В Пензе сняли очередной выпуск «Орла и решки»

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В Пензе прошли съемки очередного выпуска телепрограммы «Орел и решка». Об этом во вторник, 24 ноября, рассказали представители картинной галереи имени К. А. Савицкого.

«Съемочная группа телеканала «Пятница» приезжала в Пензу. Известный артист, музыкант, ведущий, уроженец города Пензы Тимур Родригез побывал в Музее одной картины», - сообщается на официальной странице галереи во «ВКонтакте».

К посту прикреплена фотография с шоуменом и отрывок видео, на котором он знакомится с нынешним экспонатом музея - картиной И. К. Айвазовского «Приморский город. Вид Ялты».

Музей одной картины - одно из структурных подразделений картинной галереи. Его сотрудники выразили надежду, что благодаря популярной телепрограмме об уникальном пензенском объекте культуры узнает вся Россия.

На личных страницах Родригеза и еще одной ведущей «Орла и решки», Регины Тодоренко, в Instagram нет никаких упоминаний о поездке в Пензу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото и видео vk.com/penzagallery
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Гость||

Передача уже была. Выпуск про Самару

Гость||

Уже была эта серия

Гость||

А че это за рамгидез?

Гость||

Тимур я николай фадеев житель пензы я очень растроен в пензенской обл нет приг поездов это издевальство снимите ролик в в путину про приг жд сообщение пенза кузнецк пенза ртищево пенза рузаевка пенза пачелма в регионах приг поездов должно быть 12 пар на маршрут а в пензе 2 пары троллейбус 20 автобус 27 маршрутка 32 ужастное обслуживание все не как у людей а еще бесит что в пензе нет метрополитена а в пензе хотели построить надземное метро дурдум а ни город орел решка напишите письмо путину и жириновскому денег нет на новые автобусы услыште меня

Гость||

Баранам слюни пускают

Гость||

Что за черный чел? Отмыть его не пробовали? А из тётек масло жмать можно...

Гость||

Этот музей ветхий и крыша протекает, единственный в мире, а выглядит как рухлядь! Зато бордюры вокруг новые и плитка, ага, внутри же музея обшарпанные стены, древние стулья, трогать ничего нельзя, ощущение, что в труху рассыплется, разруха и убогость, стыдно гостям показать.

Имя: Гость
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