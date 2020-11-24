В Пензе сняли очередной выпуск «Орла и решки»

24.11.2020 | 19:04

В Пензе прошли съемки очередного выпуска телепрограммы «Орел и решка». Об этом во вторник, 24 ноября, рассказали представители картинной галереи имени К. А. Савицкого.

«Съемочная группа телеканала «Пятница» приезжала в Пензу. Известный артист, музыкант, ведущий, уроженец города Пензы Тимур Родригез побывал в Музее одной картины», - сообщается на официальной странице галереи во «ВКонтакте».

К посту прикреплена фотография с шоуменом и отрывок видео, на котором он знакомится с нынешним экспонатом музея - картиной И. К. Айвазовского «Приморский город. Вид Ялты».

Музей одной картины - одно из структурных подразделений картинной галереи. Его сотрудники выразили надежду, что благодаря популярной телепрограмме об уникальном пензенском объекте культуры узнает вся Россия.

На личных страницах Родригеза и еще одной ведущей «Орла и решки», Регины Тодоренко, в Instagram нет никаких упоминаний о поездке в Пензу.