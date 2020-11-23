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Общество

В Пензе скончалась известная художница Анна Король

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Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены регионального правительства, глава Пензы Владимир Мутовкин и мэр Андрей Лузгин выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким народного художника РСФСР, почетного гражданина Пензы Анны Степановны Король.

Она скончалась в субботу, 21 ноября, на 95-м году жизни.

Анна Степановна Король - выдающийся советский и российский художник. Она была членом Союза художников СССР с 1958 года, Союза художников России - с 1991 года. Звание «Заслуженный художник РСФСР» ей присвоили в 1973 году, а «Народный художник РСФСР» - в 1989 году.

Анна Король родилась 14 сентября 1926 года в селе Должик Золочевского района Харьковской губернии Украинской ССР.

В 1943 году она начала обучение в Харьковском художественном училище, с 1948 по 1954 год получала образование в Харьковском художественном институте, где познакомилась с Николаем Михайловичем Сидоровым. Вскоре пара поженилась. Их творческий союз подарил миру десятки талантливых, ярких, неординарных работ. Героями картин и офортов Н. Сидорова и А. Король (так они подписывали многочисленные совместные произведения) становились люди труда, обычные горожане, простая и милая узнаваемая жизнь.

Творческая пара поселилась в Пензе в 1954 году. Супруги сформировали собственную оригинальную манеру художественного отображения действительности, отличались уникальным взглядом на мир, дарили зрителям душевное тепло и любовь к людям. Художники были постоянными участниками областных, республиканских и всесоюзных выставок. Анна Король выбрала для себя и закрепила технику цветного офорта, достигнув высочайшего уровня исполнения.

Сидоровым и Король были созданы серии произведений: «Пейзажи Пензы» (1957), «Пенза индустриальная» (1959), «Пенза и пензенцы» (1965-1986), «Пенза строится» (1980-1985), «Деятели культуры и искусства» (1968-1991). Работы этих приверженцев реалистической школы живописи и графики хранятся во многих музеях и учреждениях культуры.

В последние годы Анна Король работала над живописными пейзажами и портретами. В 1998 году ее наградили орденом Почета.

«Мы разделяем боль невосполнимой утраты всех людей, знавших Анну Степановну не только лично, но и являющихся поклонниками ее многогранного, неповторимого творчества. Скорбим вместе со всеми. Светлая и добрая память об этом замечательном, одаренном и щедром человеке навсегда сохранится в наших сердцах», - сообщили в пресс-службе правительства области и городской администрации.

Отпевание состоится 24 ноября в 13:30 в Покровском соборе Пензы. Похороны пройдут в 15:00 на Аллее славы Новозападного кладбища.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

на Аллее славы Новозападного кладбища.
Так и для депутатов места не останется...

Гость||

Гость писал(a):

Так и для депутатов места не останется...
До прихода Бочкарёва все они лежали вместе с народом ,на центральной аллее только трагически погибшие пожарах в 1972 и 1993,потом они решили отделить себя от народа.

Гость||

Гость писал(a):

потом они решили отделить себя от народа.
Поэтому плюют и харкают на эту аллею...

Гость||

Я не очень хорошего мнения о жизненном пути некоторых из тех захороненных. Лучше бы Анне покоиться среди людей порядочных, на рядовой аллейке.

Гость||

А почему не пишет Черемушкина ее сопутствующие ( простите) и в комментах -" ..хватит, пожила"

Имя: Гость
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