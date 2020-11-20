В Пензе прокуратура рассказала о нарушениях в школьной столовой

20.11.2020 | 08:41

Прокуратура Железнодорожного района Пензы обнародовала итоги проверки в школе № 77 на улице Антонова. Сотрудники надзорного ведомства нашли нарушения при организации питания детей.

«В столовых обоих корпусов учебного учреждения применялся ручной режим мытья столовой посуды без использования специальных дезинфицирующих средств. Хранение некоторых продуктов производилось вне холодильного оборудования. Нарезка вареных овощей для салата осуществлялась на оборудовании для нарезки сырых овощей», - перечислила выявленные факты старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В одном из корпусов не хватало посуды. Из-за этого горячее блюдо и салат подавали на одной тарелке, что также является нарушением.

По итогам проверки заведующую школьной столовой оштрафовали на 3 тыс. руб. Директору школы № 77 было внесено представление.

«Образовательная организация нарушения уже устранила», - подчеркнула Артамонова.