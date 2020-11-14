С ростом стоимости проезда стало больше пассажиров троллейбусов

14.11.2020 | 18:45

Пассажиры надеялись, что повышения все же не будет, но утром 14 ноября в маршрутках они увидели объявления с измененными цифрами. Водители тоже оповещали.

«Это дорого! Смотрите, какая грязь в салоне, а деньги берут уже. И вообще, обещали, что проезд будет по картам, а мы все еще просто отдаем деньги - без билетов, безо всего», - запротестовала пензячка.

Полторы недели назад два крупных перевозчика, которые обслуживают 90% городских маршрутов, поставили мэрию в известность о намерениях.

«Группа компаний «Дилижанс» и группа компаний «Меркурий» уведомили, что с 14 ноября на маршрутах, которые они обслуживают на территории Пензы, они планируют увеличить стоимость проезда», - извещал и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

В автобусах большой вместимости цена билета выросла на 4 рубля, в микроавтобусах - на 5.

«Это очень дорого, уже средств не хватает! Если едем втроем, надо отдать 100 рублей», - подсчитала пассажирка.

Поскольку тарифы нерегулируемые, перевозчики не аргументировали свои действия. Пассажиры столкнулись с фактом.

«Вот сейчас вдвоем ехали - сразу 10 рублей прибавилось, накладно! А мы уже три поездки сделали», - констатировала горожанка.

Не изменился тариф на муниципальном транспорте. В троллейбусах сразу увеличилось количество пассажиров.

«20 рублей - нас очень устраивает. Молодцы!» - заявила пензячка.

Прежняя стоимость билета - в маршрутках № 25 и 40. Их обслуживает муниципальная компания.

Микроавтобус № 13 (частный перевозчик) также порадовал старым тарифом.

Большинство пассажиров заявили, что будут теперь пересматривать свои маршруты ради сокращения затрат или даже станут больше ходить пешком.

«Уж и не знаем, куда деньги девать!» - саркастически подвела итог пенсионерка.

У мэрии нет полномочий запретить перевозчикам увеличивать тариф. Администрация города направила документы в антимонопольную службу и в прокуратуру с просьбой провести проверку.