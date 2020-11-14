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Общество

С ростом стоимости проезда стало больше пассажиров троллейбусов

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Пассажиры надеялись, что повышения все же не будет, но утром 14 ноября в маршрутках они увидели объявления с измененными цифрами. Водители тоже оповещали.

«Это дорого! Смотрите, какая грязь в салоне, а деньги берут уже. И вообще, обещали, что проезд будет по картам, а мы все еще просто отдаем деньги - без билетов, безо всего», - запротестовала пензячка.

Полторы недели назад два крупных перевозчика, которые обслуживают 90% городских маршрутов, поставили мэрию в известность о намерениях.

«Группа компаний «Дилижанс» и группа компаний «Меркурий» уведомили, что с 14 ноября на маршрутах, которые они обслуживают на территории Пензы, они планируют увеличить стоимость проезда», - извещал и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

В автобусах большой вместимости цена билета выросла на 4 рубля, в микроавтобусах - на 5.

«Это очень дорого, уже средств не хватает! Если едем втроем, надо отдать 100 рублей», - подсчитала пассажирка.

Поскольку тарифы нерегулируемые, перевозчики не аргументировали свои действия. Пассажиры столкнулись с фактом.

«Вот сейчас вдвоем ехали - сразу 10 рублей прибавилось, накладно! А мы уже три поездки сделали», - констатировала горожанка.

Не изменился тариф на муниципальном транспорте. В троллейбусах сразу увеличилось количество пассажиров.

«20 рублей - нас очень устраивает. Молодцы!» - заявила пензячка.

Прежняя стоимость билета - в маршрутках № 25 и 40. Их обслуживает муниципальная компания.

Микроавтобус № 13 (частный перевозчик) также порадовал старым тарифом.

Большинство пассажиров заявили, что будут теперь пересматривать свои маршруты ради сокращения затрат или даже станут больше ходить пешком.

«Уж и не знаем, куда деньги девать!» - саркастически подвела итог пенсионерка.

У мэрии нет полномочий запретить перевозчикам увеличивать тариф. Администрация города направила документы в антимонопольную службу и в прокуратуру с просьбой провести проверку.

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Гость||

Когда они нажрутся?

Гость||

Ура пересаживаемся на троллейбус

Гость||

penzainform.ru писал(a):

нтимонопольную службу и в прокуратуру с просьбой провести проверку.
Просить надо не провести проверку, а ОТМЕНИТЬ сиё безобразие!

Гость||

За свою тупость всегда приходит расплата!

Гость||

Обращаюсь к администратору: тут сейчас будет много благодарностей, губернатору, президенту(специально с маленькой буква пишу), партии единая россия, короче... не спи...работы много... а то уволят...

Гость||

Спасибо! Вот он прорыв после обнуления!

Гость||

Этот туалет за 32 рубля. Не смешите мои колготки.

Гость||

Вася доля помер давно, а его воровское дело живее всех живых. Стабильнасть...

Гость||

Где Белозерцев и Лузгин?? Где наши Лидеры???

Ерунду в Инстаграм выкладывают, а здесь молчат....

Гость||

Админ, не спи, уволят, а у тебя ипотека... на первой странице, должна быть только благодарность, тебе так директор говорит...

Гость||

Пойду с чикой прогуляюсь в макдак, после прокачусь на автобуси, шикану, я ж блогир могу себе позволить...

Гость||

Ничо, ничо, вот ликвидируем троллейбус, никуда не денетесь, будете платить и 40 и 50...

Гость||

Неет, даже 20 отдать жалко за 2 остановки. Всюду только пешком. Ищите работу рядом с домом, школы вообще не нужны далеко от дома, это глупость крайняя. Ну, а ТЦ с шаболами, кина, кафешки и ресторации, зоопарки, театры и прочие объекты культуры нас просто не ждите и не подсчитывайте. На праздники городские аналогично власти не рассчитывайте на нас. Фонтан ваш не видели с качелями, лошадь в проходе с дырой тоже. Забудьте и демографии также, от нас не ждите и кредитов с ипотеками, глупеньких нет.

Гость||

Гость писал(a):

вот ликвидируем троллейбус, никуда не денетесь, будете платить и 40 и 50...
Ведь так и будет.

Гость||

начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

О как на 2 с половиной маршрутки есть целый начальник!!!

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Имя: Гость
Комментарий:

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