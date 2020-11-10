Число молодых жителей Пензенской области сократилось

10.11.2020 | 15:38

По данным Пензастата, обнародованным 10 ноября, во Всемирный день молодежи, регион стареет.

По состоянию на 1 января 2020 года количество жителей области в возрасте 14-29 лет составило 205 254 человека. Это на 10 521 (или на 4,9%) меньше, чем на аналогичную дату 2019-го.

С 1 января 2017 года по 1 января 2020-го число пензенцев в возрасте 14-29 лет сократилось на 32 522 человека, или на 13,7%, отметила начальник отдела статистики населения и здравоохранения Пензастата Анна Барышева.

Снизилась доля молодежи и в общей численности населения региона. Если на январь 2017-го она составляла 17,7%, то на аналогичный период 2020-го - 15,7%.

Самыми «молодежными» территориями специалисты назвали Спасский район (доля жителей 14-29 лет в общей численности населения - 18,1%), Пензу (16,9%), Неверкинский и Башмаковский районы, Кузнецк (по 16,1%).

Меньше всего молодых людей зарегистрировано в Никольском районе - 12,6%.

«Численность молодежи Пензенской области постепенно уменьшается в связи с деформациями в естественном и миграционном движении населения. Это тревожное явление, так как молодежь является основой трудового и демографического потенциала региона», - резюмировала Анна Барышева.