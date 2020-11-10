Сетевое издание|18+|Вторник|10 ноя 2020|16:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Число молодых жителей Пензенской области сократилось

Печать

По данным Пензастата, обнародованным 10 ноября, во Всемирный день молодежи, регион стареет.

По состоянию на 1 января 2020 года количество жителей области в возрасте 14-29 лет составило 205 254 человека. Это на 10 521 (или на 4,9%) меньше, чем на аналогичную дату 2019-го.

С 1 января 2017 года по 1 января 2020-го число пензенцев в возрасте 14-29 лет сократилось на 32 522 человека, или на 13,7%, отметила начальник отдела статистики населения и здравоохранения Пензастата Анна Барышева.

Снизилась доля молодежи и в общей численности населения региона. Если на январь 2017-го она составляла 17,7%, то на аналогичный период 2020-го - 15,7%.

Самыми «молодежными» территориями специалисты назвали Спасский район (доля жителей 14-29 лет в общей численности населения - 18,1%), Пензу (16,9%), Неверкинский и Башмаковский районы, Кузнецк (по 16,1%).

Меньше всего молодых людей зарегистрировано в Никольском районе - 12,6%.

«Численность молодежи Пензенской области постепенно уменьшается в связи с деформациями в естественном и миграционном движении населения. Это тревожное явление, так как молодежь является основой трудового и демографического потенциала региона», - резюмировала Анна Барышева.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это тревожное явление, так как молодежь является основой трудового и демографического потенциала региона
Нет достойной зарплаты - нет труда. Нет и молодежи.

Гость||

С чего бы это? Вроде и маски носим и руки моем с мылом.

Гость||

Выход из ситуации очень простой и неоднократно опробованный...

Нужно увеличить возраст, до которого человек считается молодым до 45-50 лет (но это только для статистики, а не для участия во всяких программах поддержки молодежи!) и все станет прекрасно.

Гость||

А что здесь делать? Конечно, нужно уезжать туда, где есть хоть какие-то перспективы. Тут их нет.

Гость||

Там где меньше всего рабочих мест, нет приемлемой зарплаты для молодежи, там меньше всего и самой молодёжи.

Гость||

Нет молодёжи это значит нет будущего, исчезающий регион.

Гость||

Мои дети где родились, там и не пригодились! Не нужны они прекрасному

городу Пензе! Работы нет. А жить хочется. Воронеж приютил! Спасибо! Одни остаемся на старости лет. Дома тоска. Счастливый смех внуков не слышим. Заболеть страшно. Что же мы наделали, страну потеряли.

Гость||

О, очень нравится солнечный Воронеж! Прапрадед оттуда.

Гость||

Губернатор говорит,регион динамично развивается.78% населения с ним согласны.

Гость||

Гость писал(a):

Губернатор говорит,регион динамично развивается.78% населения с ним согласны.
Всё верно, не поспоришь и добавить нечего. Стабильность-признак мастерства!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте