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Общество

В Пензенской картинной галерее изменилось освещение

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В трех залах Пензенской картинной галереи установили новые светильники - современные и безопасные, они не перегреваются и не взрываются.

Специалисты признают: отныне полотна заиграли совсем другими красками.

Смонтировали больше 50 специальных лампочек. Работы оплатил спонсор - выделил потомок известных пензенских купцов, который родился, живет и работает в столице.

«Когда света нет, картина - как пятнышко, не особенно заметное. А сейчас видно воздух, объем и свет, полутона. Это другая экспозиция и другое впечатление», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Теперь профессиональной музейной подсветкой оснащена половина выставочных помещений картинной галереи.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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