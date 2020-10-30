В Пензенской картинной галерее изменилось освещение

30.10.2020 | 18:45

В трех залах Пензенской картинной галереи установили новые светильники - современные и безопасные, они не перегреваются и не взрываются.

Специалисты признают: отныне полотна заиграли совсем другими красками.

Смонтировали больше 50 специальных лампочек. Работы оплатил спонсор - выделил потомок известных пензенских купцов, который родился, живет и работает в столице.

«Когда света нет, картина - как пятнышко, не особенно заметное. А сейчас видно воздух, объем и свет, полутона. Это другая экспозиция и другое впечатление», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Теперь профессиональной музейной подсветкой оснащена половина выставочных помещений картинной галереи.