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Общество

Жителей области приглашают посадить сосны у села Кондоль

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В Пензенской области продолжается осенняя акция «Сохраним лес». Следующее мероприятие по восстановлению зеленых зон запланировали на 23 октября.

Активисты отправятся на участок вблизи села Кондоль Пензенского района. Здесь на площади в 5 га хотят посадить около 8 000 сеянцев сосны обыкновенной.

К акции может присоединиться любой желающий.

«Сбор состоится 23 октября в 9:00 по адресу: Пенза, Лодочный проезд, 10. Желающим принять участие в акции необходимо сообщить об этом в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области до 21 октября по телефону 628-254», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Кампания «Сохраним лес» стартовала в области 1 сентября. Ее участники высаживают деревья, а также ухаживают за сеянцами, убирают мусор в лесах, собирают семена растений. Завершится акция в ноябре.

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Гость||

Итак все поля по области самосевом,елками заросли,выкорчевывать надо ,а не сажать

Гость||

Сажайте семенами, лучше приживаются.

Гость||

Гость писал(a):

выкорчевывать надо ,а не са
Вам что полей не хватает? Пусть лучше леса молодые сосенки, рыжики, А_МНЯ-МНЯ!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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