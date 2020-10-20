Жителей области приглашают посадить сосны у села Кондоль

В Пензенской области продолжается осенняя акция «Сохраним лес». Следующее мероприятие по восстановлению зеленых зон запланировали на 23 октября.
Активисты отправятся на участок вблизи села Кондоль Пензенского района. Здесь на площади в 5 га хотят посадить около 8 000 сеянцев сосны обыкновенной.
К акции может присоединиться любой желающий.
«Сбор состоится 23 октября в 9:00 по адресу: Пенза, Лодочный проезд, 10. Желающим принять участие в акции необходимо сообщить об этом в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области до 21 октября по телефону 628-254», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.
Кампания «Сохраним лес» стартовала в области 1 сентября. Ее участники высаживают деревья, а также ухаживают за сеянцами, убирают мусор в лесах, собирают семена растений. Завершится акция в ноябре.
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Итак все поля по области самосевом,елками заросли,выкорчевывать надо ,а не сажать