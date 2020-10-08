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Общество

В Пензе бойцы СОБРа отметили профессиональный праздник

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Освобождение заложников, задержание криминальных групп, нейтрализация бандформирований, пресечение незаконного распространения оружия и наркотиков, борьба с терроризмом и экстремизмом, участие в специальных операциях по предупреждению преступлений - это трудовые будни сотрудников СОБРа. 8 октября специальные отряды быстрого реагирования России отмечают свой праздник.

Игорь Белов, начальник Управления Росгвардии по Пензенской области, вспоминает один из последних случаев, когда, возвращаясь с соревнований из Чеченской Республики, бойцы СОБРа пришли на помощь попавшим в ДТП. На границе Дагестана и Калмыкии они обнаружили перевернутый в результате песчаной бури автомобиль.

«Все действия, которые было необходимо сделать, группа сделала. Турнир, в котором мы принимали участие, наложил именно тот положительный отпечаток на нас. Мы готовились к нему, все отрабатывали. Благодаря этому и тем навыкам, которые были приобретены на протяжении службы, мы максимально быстро оказали людям помощь», - отметил сотрудник СОБР Управления Росгвардии по Пензенской области Артур.

Поздравляя виновников торжества, в первую очередь им желают со всех операций возвращаться в том же составе.

«Чтобы родные и близкие вами гордились, чтобы чаще с вами гуляли по Пензе и Пензенской области и вы чаще были дома вместе с ними», - произнес начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов.

Отличившимся сотрудникам отряда на торжественном мероприятии вручили ценные подарки. Позже офицеры СОБРа посетили места захоронения погибших товарищей и почтили их память минутой молчания.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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