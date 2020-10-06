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Общество

«ТНС энерго Пенза» вручит подарки за подключение «Личного кабинета»

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Во вторник, 6 октября, гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе ООО «ТНС энерго Пенза» объявил о старте новой акции для потребителей «Личный кабинет - офис в кармане».

Акция будет проходить с 5 по 31 октября 2020 года, стать ее участниками смогут физические лица, являющиеся клиентами энергосбытовой компании.

Для участия в акции пензенцам необходимо выполнить простые действия:

- подключить сервис «Личный кабинет» либо установить мобильное приложение «ТНС энерго» на свое мобильное устройство;

- передать показания счетчика и оплатить электроэнергию с помощью данного сервиса до 31 октября 2020 года.

Обязательным условием также является отсутствие у участника задолженности за электроэнергию на 1 ноября 2020 года.

По итогам акции победители получат от гарантирующего поставщика электроэнергии планшетные компьютеры. Подведение итогов и вручение подарков состоится в ноябре 2020 года.

«Личный кабинет» дает потребителям возможность получить все услуги ООО «ТНС энерго Пенза» без посещения офисов компании: быстро и без комиссии оплачивать счета, получать консультации по вопросам энергоснабжения, передавать показания приборов учета, контролировать историю переданных показаний и совершенных платежей.

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