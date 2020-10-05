Пензенцы оказались заложниками очередей в поликлиниках

05.10.2020 | 18:04

«В регистратуру сначала стояли с 7:30, теперь в кабинет. Практически все в этот кабинет», - пожаловалась горожанка.

Очередь к терапевту в поликлинике № 8 на Южной Поляне растянулась по всему коридору. Вместо нескольких специалистов работал один. Ни о какой социальной дистанции речи не шло. Плечом к плечу сидели пациенты, гадая, нет ли среди соседей больных коронавирусной инфекцией. Когда кто-то чихал, наступала мертвая тишина.

«Какая дистанция? Куда идти, на улице встать? Сидим со всеми средствами защиты, но в один кабинет все», - рассказала пациентка.

«Боимся, ну а что делать?» - посетовала женщина.

«Куда деваться? Нам нужно обязательно к терапевту попасть», - констатировала пензячка.

«Вы думаете, лучше на дом вызывать? На дом не приезжают и по телефону с нами разговаривают. Это лечение?» - заявила пенсионерка.

Люди в очереди подтвердили: постановка диагноза на расстоянии практикуется часто. Медперсонала не хватает.

«Вызывали врача на дом, врач не пришел. До 19:30 я подождала, потом был звонок по телефону: «Что у вас болит?» Я рассказала свои симптомы, мне назначили лекарство по телефону, и я неделю пила, но лучше мне не стало», - пояснила пришедшая в поликлинику.

«Перезванивает мне на сотовый номер, выписывает лекарства. Эта процедура продолжается 29 дней. Я хочу хотя бы увидеть в глаза врача, хотя бы за месяц один раз», - сообщила пациентка.

В единой очереди оказались все: желавшие проверить здоровье, закрыть больничный, получить рецепт на бесплатные лекарства. Кстати, на самого терапевта люди обиды не держат, понимают, что и ему приходится сложно.

«Мне нужен больничный, чтобы на работе отчитаться», - высказалась горожанка.

Руководство «Городской поликлиники» в курсе проблемы и пытается ее решить. Владимир Марков говорит, что часть врачей на больничном.

«Да, терапевт был один на приеме, но его подстраховывал старший терапевт. Ничего страшного, я считаю, не произошло. Мы уже приняли на работу 32 человека - ординаторов первого и второго года обучения. Мы их принимаем не просто так, на помощь, а даже на работу, кого-то на полставки, кого-то на ставку», - объяснил главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков.

Ординаторы - студенты из медвузов, которые через два года станут узкими специалистами, а пока трудятся терапевтами. Существует и практика, когда часть персонала из одной поликлиники переходит на время работать в другую. Но такое возможно не всегда.