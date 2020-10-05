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Общество

Пензенцы оказались заложниками очередей в поликлиниках

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«В регистратуру сначала стояли с 7:30, теперь в кабинет. Практически все в этот кабинет», - пожаловалась горожанка.

Очередь к терапевту в поликлинике № 8 на Южной Поляне растянулась по всему коридору. Вместо нескольких специалистов работал один. Ни о какой социальной дистанции речи не шло. Плечом к плечу сидели пациенты, гадая, нет ли среди соседей больных коронавирусной инфекцией. Когда кто-то чихал, наступала мертвая тишина.

«Какая дистанция? Куда идти, на улице встать? Сидим со всеми средствами защиты, но в один кабинет все», - рассказала пациентка.

«Боимся, ну а что делать?» - посетовала женщина.

«Куда деваться? Нам нужно обязательно к терапевту попасть», - констатировала пензячка.

«Вы думаете, лучше на дом вызывать? На дом не приезжают и по телефону с нами разговаривают. Это лечение?» - заявила пенсионерка.

Люди в очереди подтвердили: постановка диагноза на расстоянии практикуется часто. Медперсонала не хватает.

«Вызывали врача на дом, врач не пришел. До 19:30 я подождала, потом был звонок по телефону: «Что у вас болит?» Я рассказала свои симптомы, мне назначили лекарство по телефону, и я неделю пила, но лучше мне не стало», - пояснила пришедшая в поликлинику.

«Перезванивает мне на сотовый номер, выписывает лекарства. Эта процедура продолжается 29 дней. Я хочу хотя бы увидеть в глаза врача, хотя бы за месяц один раз», - сообщила пациентка.

В единой очереди оказались все: желавшие проверить здоровье, закрыть больничный, получить рецепт на бесплатные лекарства. Кстати, на самого терапевта люди обиды не держат, понимают, что и ему приходится сложно.

«Мне нужен больничный, чтобы на работе отчитаться», - высказалась горожанка.

Руководство «Городской поликлиники» в курсе проблемы и пытается ее решить. Владимир Марков говорит, что часть врачей на больничном.

«Да, терапевт был один на приеме, но его подстраховывал старший терапевт. Ничего страшного, я считаю, не произошло. Мы уже приняли на работу 32 человека - ординаторов первого и второго года обучения. Мы их принимаем не просто так, на помощь, а даже на работу, кого-то на полставки, кого-то на ставку», - объяснил главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков.

Ординаторы - студенты из медвузов, которые через два года станут узкими специалистами, а пока трудятся терапевтами. Существует и практика, когда часть персонала из одной поликлиники переходит на время работать в другую. Но такое возможно не всегда.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы уже приняли на работу 32 человека - ординаторов первого и второго года обучения.
Ну эти-то уж точно вылечат.

Гость||

За год в ординатуре уже можно кое-чему научиться.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

объяснил главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков.
Главный врач тут, увы, почти ничего изменить в лучшую сторону не может. В министерстве здравоохранения Пензенской области сидят неисправимо некомпетентные люди. И дело вовсе не в министре. Никишин нормальный мужик как и Марков. Дело в кадрах пониже, начиная с заместителей.

Гость||

СМИ БЕЛГОРОДА: "Десятки людей с подозрением на коронавирус растянулись в очереди до улицы, чтобы попасть в один кабинет. Неприятное видео из Старого Оскола сняла горожанка и волочила в сеть, женщина устала ждать несколько часов приема доктора".

Гость||

Какой кошмар!Сейчас осень у людей обострение хронических заболеваний!Нужны УЗИ результаты анализов!

Гость||

и такая ситуация во всех поликлиниках, один терапевт принимает, остальные сидят по кабинетам ничего не делая.

Гость||

По кaкому поводу они нa больничном интересно?Все?

Гость||

А вот эти УЧАЩИЕСЯ будущие медики попрактикуются год,два на приемах перед дипломами и из них получатся классные врачи практики.

Имя: Гость
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