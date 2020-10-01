На благоустройство Чемодановки нужно еще около 60 миллионов

01.10.2020 | 18:25

Цыганская речь в центре Чемодановки теперь слышится каждое утро. Старшая раздает коллегам задания на день: здесь - собрать мусор, тут - подмести.

Вот уже несколько месяцев смуглые женщины в длинных юбках отвечают за чистоту села. Они здесь живут и трудятся в местном МУПе. Деньги получают невеликие, но больше, чем заработали бы традиционным гаданием.

«Ничего нас не заставило, просто мы захотели и по собственной воле работаем. Детей полно в доме - шестеро», - рассказала сотрудница МУПа Таисия Мариенко.

В администрации района на сотрудниц не нарадуются.

«В 8:00 у них начало рабочего дня, ни одного опоздания за все время не было. Приходят за 15-20 минут и уже ждут, когда в МУП придет руководитель, даст им наряд и инвентарь», - пояснил заместитель главы администрации Бессоновского района Александр Карагодин.

Бригада дворников-цыганок - не единственное чемодановское чудо. По утверждениям местных, за последние годы село сильно похорошело. Волшебство здесь ни при чем - населенный пункт преображается благодаря участию в программе «Формирование комфортной городской среды». Чемодановка вступила в нее два года назад. Для начала создали план, чего бы хотелось людям.

«Разработав эту презентацию, собрали публичные слушания. Это было в феврале 2018 года, и местные жители приняли активное участие», - глава администрации Чемодановского сельсовета Жанна Николаенкова.

В итоге два года назад начали благоустраивать парк, уже почти закончили. Раньше люди боялись там вечером ходить, теперь аллеи стали любимым местом отдыха чемодановцев.

«Для меня это лучшее место на свете», - призналась Вера Худякова.

«А как ее не любить? Она у нас сама хорошая», - заявила Нина Демина.

В 2020-м преображение продолжилось, удалось реконструировать многофункциональную спортивную площадку. В ближайших планах - приведение в порядок территории для игр и отдыха. Из федерального, регионального и местного бюджетов уже потрачено 40 с лишним миллионов рублей. Нужно еще около 60 миллионов.

«Была разработана концепция развития Чемодановского сельсовета. Она включает в себя семь этапов - это не только парк, но и дворы, и зона отдыха на пруду», - пояснил Александр Карагодин.

В 2019-м о Чемодановке Пензенской области узнала вся Россия - там произошла массовая драка между представителями двух национальностей. Теперь конфликт в прошлом, местные жители надеются, что о селе еще заговорят - уже как об одной из самых благоустроенных территорий страны.