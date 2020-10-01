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Общество

На благоустройство Чемодановки нужно еще около 60 миллионов

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Цыганская речь в центре Чемодановки теперь слышится каждое утро. Старшая раздает коллегам задания на день: здесь - собрать мусор, тут - подмести.

Вот уже несколько месяцев смуглые женщины в длинных юбках отвечают за чистоту села. Они здесь живут и трудятся в местном МУПе. Деньги получают невеликие, но больше, чем заработали бы традиционным гаданием.

«Ничего нас не заставило, просто мы захотели и по собственной воле работаем. Детей полно в доме - шестеро», - рассказала сотрудница МУПа Таисия Мариенко.

В администрации района на сотрудниц не нарадуются.

«В 8:00 у них начало рабочего дня, ни одного опоздания за все время не было. Приходят за 15-20 минут и уже ждут, когда в МУП придет руководитель, даст им наряд и инвентарь», - пояснил заместитель главы администрации Бессоновского района Александр Карагодин.

Бригада дворников-цыганок - не единственное чемодановское чудо. По утверждениям местных, за последние годы село сильно похорошело. Волшебство здесь ни при чем - населенный пункт преображается благодаря участию в программе «Формирование комфортной городской среды». Чемодановка вступила в нее два года назад. Для начала создали план, чего бы хотелось людям.

«Разработав эту презентацию, собрали публичные слушания. Это было в феврале 2018 года, и местные жители приняли активное участие», - глава администрации Чемодановского сельсовета Жанна Николаенкова.

В итоге два года назад начали благоустраивать парк, уже почти закончили. Раньше люди боялись там вечером ходить, теперь аллеи стали любимым местом отдыха чемодановцев.

«Для меня это лучшее место на свете», - призналась Вера Худякова.

«А как ее не любить? Она у нас сама хорошая», - заявила Нина Демина.

В 2020-м преображение продолжилось, удалось реконструировать многофункциональную спортивную площадку. В ближайших планах - приведение в порядок территории для игр и отдыха. Из федерального, регионального и местного бюджетов уже потрачено 40 с лишним миллионов рублей. Нужно еще около 60 миллионов.

«Была разработана концепция развития Чемодановского сельсовета. Она включает в себя семь этапов - это не только парк, но и дворы, и зона отдыха на пруду», - пояснил Александр Карагодин.

В 2019-м о Чемодановке Пензенской области узнала вся Россия - там произошла массовая драка между представителями двух национальностей. Теперь конфликт в прошлом, местные жители надеются, что о селе еще заговорят - уже как об одной из самых благоустроенных территорий страны.

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Гость||

они на исправ работах?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

не единственное чемодановское чудо.
Ну какое это чудо вот если бы цыганка стала главой

penzainform.ru писал(a):

администрации Чемодановского сельсовета
вот тогда можно сказать это чудо

Гость||

Свалку перенести подальше от города.

Гость||

Это только начало, цыганам нужна адаптация, нужно устраивать их детей в институты и давать им образование. Цыгане это просто гонимый народ был раньше , они из Индии вынуждены было откочевать. ПЕнза может стать центром и столицей цыган , их много у Лампового завода живет, у Лиры итд. За счет рождаемости они смогут скоро Пензу до миллионника догнать.

Гость||

Гость писал(a):

ПЕнза может стать центром и столицей цыган
Гость писал(a):
они смогут скоро Пензу до миллионника догнать.
согласен перспективный народ.

Гость||

Гость писал(a):

огласен перспективный народ.
Да, будующее за цыганами, имунно сильный и крепкий народ, кстати вирусом ковид 19 они совсем не болеют. Наше население стареет и сокращается и только маленькие , кучерявые цыганята , гоняющие по улице босиком сумеют населить Пензу звонким детским смехом. У нас то рождаемости нет, а квартиры и дома после нас останутся, вот пусть цыгане и живут.

Гость||

Гость писал(a):

ПЕнза может стать центром и столицей цыган ,
Они вроде желали автономию в Магаданском крае.? Нет? А?

Имя: Гость
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