В Пензе молодым волонтерам вручили грамоты Президента РФ

25.09.2020 | 09:20

В четверг, 24 сентября, в пензенском Доме молодежи состоялось торжественное вручение грамот Президента РФ Владимира Путина к памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» волонтерам, которые в период пандемии помогали жителям области.

Председатель Законодательного собрания и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин выразил благодарность от лица губернатора и депутатского корпуса добровольцам, которые проявили гражданский героизм, оказывая помощь нуждающимся во время эпидемии коронавирусной инфекции.

«Коронавирус изменил привычный уклад жизни и стал всеобщей бедой, которая объединила людей. Неравнодушная молодежь продемонстрировала умение действовать командой. Вы проявили лучшие человеческие качества, которые заслуживают уважения и искренней признательности», - сказал Валерий Лидин.

Молодые активисты наладили взаимодействие между общественными организациями и волонтерскими объединениями, а также консолидировали социально ответственных бизнесменов, которые поставляли продукты и оказывали материальную помощь учреждениям здравоохранения. Добровольцы доставляли медикам средства индивидуальной защиты, помогали транспортировать маломобильных пациентов на обследование, а врачей - на работу, оказывали психологическую помощь и давали консультации населению.

Валерий Лидин напомнил, что депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней и молодые парламентарии приняли участие в акции «Помоги учиться дома», во время проведения которой было передано 300 единиц компьютерной техники для школьников из нуждающихся семей.

«На церемонии также были вручены благодарности секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака представителям общественной организации «Российские студенческие отряды» и движения «Волонтеры-медики», - сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области.