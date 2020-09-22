Валерий Лидин поблагодарил поисковиков за участие в «Вахте памяти»

22.09.2020 | 16:32

Во вторник, 22 сентября, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин обсудил с руководителем поискового отряда «Азимут-58» Константином Кривулиным итоги экспедиции, которая проходила в Новгородской области.

Во время осеннего этапа «Вахты памяти» раскопки шли возле поселка Кневицы Демянского района, где в 1942 году сражалась сформированная на территории Пензенской области 202-я стрелковая дивизия.

Командир отряда сообщил, что были подняты останки 11 красноармейцев, найдены три смертных медальона, один из которых, как удалось сразу установить, принадлежал рядовому Гроне Андрею Алексеевичу 1903 года рождения из украинского села Линовица Черниговской области. Бойца считали пропавшим без вести с 1943 года.

«В настоящее время мы ведем поиски родственников. Два других медальона находятся на экспертизе. Также при раскопках найдена алюминиевая ложка с фамилией бойца», - рассказал Константин Кривулин.

На Кневицком мемориале, на плитах которого высечены имена пензенцев, поисковики установили памятную доску павшим землякам, изготовленную при содействии Валерия Лидина.

Он поблагодарил членов поисковой группы за работу, активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, а также подготовку к грядущему 80-летию начала Великой Отечественной войны.