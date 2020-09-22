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Общество

В Пензе ряды воспитателей пополнили молодые специалисты

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Молодые воспитатели пополняли ряды своих опытных коллег. Выпускники социально-педагогического колледжа приступили к работе в детских садах Пензы и теперь делятся своими первыми впечатлениями.

«Сложно, но мы стараемся, к каждому подбираем подход, общаемся с помощью игр, занятий, узнаем каждый раз больше. Я выбрала профессию из-за большой любви к детям», - пояснила Ульяна Новикова.

В детский сад № 59 в этом году заведующая пригласила на освободившиеся должности троих выпускников колледжа. Те согласились не задумываясь, ведь проходили практику именно в этом учреждении.

«Самое сложное - это организация детей, потому что дети очень легко на все отвлекаются. Они еще маленькие», - рассказала Елена Климова.

Директор детского сада довольна новыми кадрами: они привносят элементы интерактивного обучения и современные практики. Родители тоже оценили воспитателей, хотя признаются, что сначала немного сомневались.

«Отношения складываются замечательно, Ульяна Евгеньевна шикарно влилась в наш коллектив. Дети рады, с удовольствием бегут в садик. Нравятся технологии, которые вводят новые специалисты. Я считаю, что от современных веяний (гаджеты и все в этом духе) мы не убежим», - отметила жительница Пензы Наталья Андриянова.

Молодые воспитатели планируют параллельно с работой продолжить обучение, чтобы получить высшее образование в вузе.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Молодые воспитатели планируют параллельно с работой продолжить обучение, чтобы получить высшее образование в вузе.
А смысл? Водить хороводы хватит и училища. Тоже самое учительницей младших классов. Только время терять.

Гость||

Гость писал(a):

А смысл? Водить хороводы хватит и училища. Тоже самое учительницей младших классов. Только время терять.
у специалистов с высшим образованием зарплата выше, ну и заведующей сможет воспитательница с высшим образованием стать

Гость||

Зарплата в садике?? О да, работа мечты просто.

Имя: Гость
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