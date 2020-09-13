В Пензенской области из 15 педагогов выберут учителя года

13.09.2020 | 14:13

В Пензенской области за звание «Учитель года» будут бороться 15 педагогов. В финале им предстоит провести учебное занятие и внеурочное мероприятия.

Конкурс «Учитель года Пензенской области - 2020» проходит в два этапа: заочный и очный. Всего было подано 32 заявки от педагогов из всех районов региона.

На первом этапе учителя прошли два испытания: представление интернет-ресурса и мастер-класс. Члены жюри выбрали 15 лучших участников, которые вышли в финал. Это педагоги из Пензы, Кузнецка, Каменки, Заречного, Никольска, Нижнего Ломова, а также сел Засечного (Пензенский район), Лермонтово (Белинский район), Махалино (Кузнецкий район), Каргалей (Вадинский район), Полеологово (Бессоновский район), поселков Сосновоборск, Мокшан.

«Конкурсные мероприятия очного этапа пройдут с 15 по 17 сентября 2020 года», - сообщили в пресс-службе министерства образования области.

9 сентября в Пензе подвели итоги городского конкурса «Учитель года». Победителем объявили учителя английского и немецкого языков СОШ № 36 Дарью Басову. Педагога ждет премия в 100 000 рублей.