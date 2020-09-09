Сетевое издание|18+|Среда|9 сен 2020|17:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Объявлено имя победителя и призеров городского конкурса «Учитель года»

Печать

В среду, 9 сентября, в Пензе прошло подведение итогов и закрытие городского конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года».

За звание лучшего педагога боролись шесть человек. Это учитель английского и немецкого языков СОШ № 36 Дарья Басова, учитель английского языка СОШ № 37 Алена Гаврилова, преподаватель-организатор ОБЖ СОШ № 70 Сергей Гаранин, учитель информатики и ИКТ гимназии № 4 «Ступени» Юлия Кострюкова, а также учителя начальных классов Виктория Богородицкая (СОШ № 57) и Ольга Жилкина (СОШ № 74).

В этом году победителя ждет не только денежная премия в размере 100 тысяч рублей, но и автомобиль. Такое решение было принято по итогам прошлогоднего конкурса. Вознаграждение за второе место - 75 тысяч, за третье - 50 тысяч рублей.

«Третье место в городском конкурсе «Учитель года - 2020» занял Сергей Гаранин, второе - Алена Гаврилова. Победителем конкурса стала Дарья Басова», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Так Гаранин второй или третий?Грамотеи с говноинформа.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте