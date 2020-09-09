Объявлено имя победителя и призеров городского конкурса «Учитель года»

09.09.2020 | 17:23

В среду, 9 сентября, в Пензе прошло подведение итогов и закрытие городского конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года».

За звание лучшего педагога боролись шесть человек. Это учитель английского и немецкого языков СОШ № 36 Дарья Басова, учитель английского языка СОШ № 37 Алена Гаврилова, преподаватель-организатор ОБЖ СОШ № 70 Сергей Гаранин, учитель информатики и ИКТ гимназии № 4 «Ступени» Юлия Кострюкова, а также учителя начальных классов Виктория Богородицкая (СОШ № 57) и Ольга Жилкина (СОШ № 74).

В этом году победителя ждет не только денежная премия в размере 100 тысяч рублей, но и автомобиль. Такое решение было принято по итогам прошлогоднего конкурса. Вознаграждение за второе место - 75 тысяч, за третье - 50 тысяч рублей.

«Третье место в городском конкурсе «Учитель года - 2020» занял Сергей Гаранин, второе - Алена Гаврилова. Победителем конкурса стала Дарья Басова», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.